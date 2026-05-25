Средний доход семьи в Грузии вырос на 12% за год

Доходы грузинских семей в 2025 году увеличились на 12,4% и стабильно превышают уровень расходов, а основным источником поступления денег остается заработная плата.

Ежемесячные доходы семей Грузии в 2025 году составили 2131 лари, обогнав расходы на 195 лари. Соответствующие данные приводятся в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".

Прибыль в пересчете на одного человека выросла за год на 12,5% до 664 лари. Уровень затрат на одну семью при этом увеличился на 11,6%, а на отдельного гражданина этот показатель поднялся на 11,7%.

Главным источником финансовых поступлений для населения выступает заработная плата с долей 49,3% от всего полученного объема денег. Следом идут государственные пенсии и пособия на уровне 21,9%, а самозанятость приносит жителям 13,3%.

Остальная часть семейного бюджета формируется за счет денежных подарков (7,2%) и продажи сельхозпродукции (4,6%). Перечисления из других стран дают 2,9%, сдача жилья в аренду приносит 0,7%.

Средние траты домохозяйств составили 1936 лари, где 69,3% приходятся на прямые денежные расходы. Больше всего средств жители отдают за продукты, напитки и сигареты, что забирает 38,7% всех ежемесячных трат.

Транспортные нужды обходятся населению в 11,4% от общего объема расходов, оплата коммунальных услуг требует 11,3%. Оставшиеся финансы уходят на здравоохранение, покупку одежды, предметов быта, образование и другие потребительские нужды (13,7%).