Рост цен на промышленную продукцию зафиксировали в Грузии

В апреле 2026 года стоимость выпускаемых грузинскими промышленными предприятиями товаров увеличилась на 6,7% за счет резкого скачка цен в горнодобывающем секторе.

В Грузии индекс цен производителей промышленной продукции в апреле 2026 года увеличился на 6,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

На формирование показателя повлияло увеличение стоимости продукции в перерабатывающей промышленности на 5,3% и продовольствия на 6,3%. Прирост в горнодобывающем секторе достиг 27,6%.

По сравнению с мартом текущего года общие цены на промышленную продукцию поднялись на 0,5%. Товары, выпущенные для внутреннего рынка, подорожали на 3,5%.

Стоимость экспортируемой промышленной продукции выросла на 12,3%. Горнодобывающие экспортные товары прибавили в цене 36%, а продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 7%.

Импортированная в страну промышленная продукция стала дороже на 5%, включая рост на 4,9% в сегменте переработки.

Отметим, уровень годовой инфляции в Грузии в апреле 2026 года составил 5,9% при целевом показателе 3%. Относительно марта текущего года потребительские цены выросли на 1,7%.