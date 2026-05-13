В Грузии увеличат штрафы за экологические нарушения

Власти Грузии намерены значительно увеличить административные штрафы для промышленных, строительных и добывающих компаний за экологические нарушения.

Парламент Грузии приступил к рассмотрению поправок в закон об увеличении штрафов для бизнеса за несоблюдение экологического законодательства.

За деятельность без экологического разрешения или изменение условий эксплуатации объекта без разрешения штраф вырастет в три раза и составит 30 тыс лари. Повторное нарушение повлечет за собой взыскание в размере 50 тыс лари.

Сотрудники департамента получат право выписывать штрафы на месте и публиковать их на официальном сайте, если нарушителю невозможно вручить уведомление. По прогнозу властей, эти меры увеличат доходы государственного бюджета.