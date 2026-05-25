Армения может потерять до 40% товарооборота при выходе из ЕАЭС – СМИ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стало известно, какие экономические потери может понести Армения, если покинет ЕАЭС. Республика может лишиться до 40% своего внешнеторгового оборота, передают армянские СМИ. 

За прошлый год товарооборот России и Армении составил около $3 млрд, всего со странами ЕАЭС Армения наторговала на $8,2 млрд. При этом торговля РА со странами за пределами объединения составила чуть более $13 млрд.  

Как отмечается в публикации, торговля Армении и ЕАЭС составила до 40% в общей структуре внешней торговли республики. 

Ранее в МИД Армении заявили, что Ереван не планирует покидать ЕАЭС. Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что республика не планирует предпринимать резких действий в отношениях с Россией.

