Армения может потерять до 40% товарооборота при выходе из ЕАЭС – СМИ

Стало известно, какие экономические потери может понести Армения, если покинет ЕАЭС. Республика может лишиться до 40% своего внешнеторгового оборота, передают армянские СМИ.

За прошлый год товарооборот России и Армении составил около $3 млрд, всего со странами ЕАЭС Армения наторговала на $8,2 млрд. При этом торговля РА со странами за пределами объединения составила чуть более $13 млрд.

Как отмечается в публикации, торговля Армении и ЕАЭС составила до 40% в общей структуре внешней торговли республики.

Ранее в МИД Армении заявили, что Ереван не планирует покидать ЕАЭС. Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что республика не планирует предпринимать резких действий в отношениях с Россией.