В Иране частично восстановили доступ в интернет – NetBlocks

NetBlocks: в Иране заработал интернет в ограниченном режиме. Власти страны ранее анонсировали восстановление доступа во всемирную сеть.

В Иране зафиксировано частичное восстановление доступа в интернет после двух месяцев отключения сети. Информацию предоставил портал NetBlocks.

"Подтверждено: оперативные метрики фиксируют частичное восстановление интернет-связи в Иране на 88-й день, спустя 2093 часа отключения"

– NetBlocks

Отметим, что власти ИРИ сегодня заявили о начале восстановления доступа во всемирную сеть. Об этом распорядился президент страны Масуд Пезешкиан.

Напомним, что в этом году в Иране отключали интернет в связи с массовыми беспорядками и началом войны против США и Израиля. Отключения стали рекордными по длительности.