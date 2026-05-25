Вестник Кавказа

В Иране частично восстановили доступ в интернет – NetBlocks

Кросс-кабель Ethernet
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
NetBlocks: в Иране заработал интернет в ограниченном режиме. Власти страны ранее анонсировали восстановление доступа во всемирную сеть.

В Иране зафиксировано частичное восстановление доступа в интернет после двух месяцев отключения сети. Информацию предоставил портал NetBlocks. 

"Подтверждено: оперативные метрики фиксируют частичное восстановление интернет-связи в Иране на 88-й день, спустя 2093 часа отключения"

– NetBlocks

Отметим, что власти ИРИ сегодня заявили о начале восстановления доступа во всемирную сеть. Об этом распорядился президент страны Масуд Пезешкиан. 

Напомним, что в этом году в Иране отключали интернет в связи с массовыми беспорядками и началом войны против США и Израиля. Отключения стали рекордными по длительности.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
805 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.