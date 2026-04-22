Новые удары США по Ирану: что значит, как отразятся на переговорах?

Расскажем, почему США нанесли новые удары по Ирану, значит ли удар по Ирану прекращение режима перемирия, что происходит на переговорах в Дохе, причем здесь Авраамовы соглашения, что сейчас происходит в Иране, а также что мешает соглашению между США и Ираном.

Ночью стало известно, что США вновь атаковали Иран. Это произошло на фоне прибытия в столицу Катара Доху высокопоставленной иранской делегации для обсуждения условий мира в регионе. Инцидент вновь обострил вопрос о жизнеспособности режима прекращения огня, действующего с апреля, и о реальных перспективах завершения войны в Иране.

Почему США нанесли новые удары по Ирану?

Ночью США нанесли новую серию ударов по объектам на юге Ирана в районе портового города Бендер-Аббас, расположенного примерно в 70 км от Ормузского пролива. Центральное командование ВС США охарактеризовало предпринятые действия как "удары в целях самообороны". В Центком пояснили, что атака была направлена на защиту американских войск от исходящих от Ирана угроз. Целями, согласно заявлению, стали пусковые установки ракет и иранские катера, которые, по версии американской стороны, пытались установить морские мины в акватории пролива.

Вскоре после инцидента МИД ИРИ обвинил США в нарушении соглашения о прекращении огня "агрессивными действиями" в провинции Хормозган. В заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией IRIB, подчеркивалось, что действия Вашингтона демонстрируют "злонамеренность и лицемерие" по отношению к Ирану, и указывалось, что Тегеран без колебаний прибегнет к самообороне.

Командующий ВКС КСИР Сейед Маджид Мусави, со своей стороны, заявил о готовности сил к ответу на то, что он охарактеризовал как нарушения прекращения огня со стороны США в ходе продолжающихся мирных переговоров. По его словам, ВКС страны находятся в состоянии повышенной боеготовности, полностью готовы к решительному и быстрому ответу и ожидают окончательного приказа от верховного главнокомандующего.

Ранее иранские СМИ сообщали, что в окрестностях Бендер-Аббаса около полуночи по местному времени были слышны громкие взрывы. Кроме того, источники в Иране сообщили СМИ, что среди военнослужащих КСИР есть четверо погибших. Детали операции с американской стороны остаются ограниченными: масштаб ударов и их точные последствия пока не раскрываются, что порождает неопределенность относительно того, был ли это единичный инцидент или признак более широкой эскалации.

Удар по Ирану значит прекращение режима перемирия?

Несмотря на последнюю эскалацию, формально режим прекращения огня, заключенный в апреле при посредничестве Пакистана, не был аннулирован. В Центком подчеркнули, что Вашингтон продолжает проявлять сдержанность в условиях действующего перемирия. Однако устойчивость этого перемирия остается хрупкой. Еще в момент вступления в силу и сразу после этого происходили отдельные стычки, которые глава Белого дома Дональд Трамп отказался считать нарушением договоренностей.

Что происходит на переговорах в Дохе?

Вчера высокопоставленная иранская делегация прибыла в Доху для обсуждения "дорожной карты" по достижению постоянного мирного соглашения. В состав делегации вошли ключевые фигуры, ответственные за переговоры: глава МИД ИРИ Аббас Аракчи, спикер парламента и главный переговорщик Мохаммад Багер Галибаф, а также глава ЦБ ИРИ Абдул Насер Хеммати. Присутствие последнего указывает на то, что в повестке переговоров одно из центральных мест занимает вопрос о разморозке иранских финансовых активов за рубежом. По данным источников, обсуждения в Дохе также сосредоточены на двух основных темах: условиях возобновления безопасного судоходства в Ормузском проливе и будущем иранских запасов высокообогащенного урана.

Госсекретарь США Марко Рубио, находящийся с визитом в Индии, сегодня заявил, что заключение соглашения возможно через несколько дней. По его словам, на столе переговоров находится "довольно солидное предложение", касающееся открытия пролива, и сейчас идет интенсивное обсуждение конкретных формулировок первоначального документа. В то же время Рубио подчеркнул жесткую позицию Вашингтона по открытию пролива.

Причем здесь Авраамовы соглашения?

Новым элементом в переговорном процессе стало требование Трампа о подписании Авраамовых соглашений - договоренностей о нормализации дипломатических отношений с Израилем - рядом мусульманских стран региона в качестве составной части общего мирного соглашения с Ираном. Американский лидер перечислил страны, лидеры которых, по его утверждению, должны незамедлительно присоединиться к Авраамовым соглашениям: Саудовская Аравия, Катар, Пакистан, Турция, Египет, Иордания и Бахрейн. При этом он допустил, что у нескольких стран могут быть причины не делать этого, но большинство должно быть готово подписать соглашения одновременно с заключением мирного соглашения с Ираном.

Более того, глава Белого дома выразил идею, что в конечном счете и сам Иран мог бы стать участником Авраамовых соглашений после подписания мирной сделки с США, что придало бы соглашению "беспрецедентный исторический масштаб". Это предложение выглядит особенно парадоксальным с учетом того, что Иран с момента Исламской революции 1979 года последовательно отрицает легитимность Израиля.

По данным СМИ, когда Трамп в ходе телефонных консультаций с лидерами арабских стран в минувшие выходные поднял вопрос о нормализации отношений с Израилем, в ответ последовало молчание. Данное требование может стать препятствием на пути к достижению консенсуса, поскольку такие страны, как Саудовская Аравия, ранее заявляли, что нормализация с Израилем возможна лишь при условии создания суверенного палестинского государства в рамках решения о двух государствах.

Что сейчас происходит в Иране?

Иранская экономика находится под колоссальным давлением в результате сочетания военных действий, американской военно-морской блокады и внутренних структурных проблем. Несмотря на отсутствие общенационального дефицита товаров первой необходимости, цены на них продолжают расти, а пострадавшие от войны отрасли промышленности требуют значительных капиталовложений и времени на восстановление.

Дополнительным фактором, усугубляющим экономический кризис, было отключение доступа к глобальному интернету на всей территории страны - самая продолжительная подобная мера в мировой истории. Но 26 мая доступ к глобальной сети был наконец восстановлен и интернет в Иране стал появляться. На этом фоне финансовые рынки Ирана демонстрируют осторожный оптимизм в отношении перспектив достижения договоренностей с Вашингтоном. За последнюю неделю курс нацвалюты риала укрепился более чем на 5%, достигнув отметки около 1,73 млн риалов за доллар США. Основной индекс Тегеранской фондовой биржи также продолжил рост.

Соглашение между США и Ираном - что мешает?

Перспектива заключения всеобъемлющего мирного соглашения в ближайшие дни остается неопределенной. Несмотря на то что американская сторона настаивает на возможности быстрого завершения сделки, в Тегеране призывают не торопиться с выводами. Еще вчера представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи охарактеризовал текущий этап как согласование рамочного меморандума о взаимопонимании, который лишь после подписания запустит 60-дневный период для детальных переговоров по всем спорным вопросам, включая ядерную программу и условия судоходства в Ормузском проливе.

Ключевое противоречие заключается в разном понимании сторонами самой концепции "сделки". Для администрации Трампа она должна быть "великой и значимой" и охватывать весь комплекс вопросов - от немедленного открытия пролива до полного демонтажа иранского ядерного потенциала и даже региональной дипломатической перестройки через Авраамовы соглашения. Альтернативой, по версии американского президента, является только "отсутствие сделки" и возвращение к боевым действиям "еще более масштабным и мощным, чем когда-либо прежде".

Для Тегерана же первоочередной задачей является прекращение войны, снятие блокады и получение гарантий того, что Вашингтон не выйдет из соглашения в одностороннем порядке - как это уже произошло с ядерной сделкой 2015 года. Ядерный вопрос иранская сторона готова обсуждать лишь на последующих этапах, причём без каких-либо предварительных обязательств по вывозу или уничтожению обогащенного урана.

Дополнительным фактором, осложняющим переговорный процесс, остается позиция Израиля. Израильское руководство во главе с Биньямином Нетаньяху скептически относится к любым договоренностям с Ираном, которые не гарантируют демонтажа иранской ядерной инфраструктуры. Кроме того, Израиль продолжает военные действия против "Хезболлы" на юге Ливана, что создает дополнительный очаг напряженности.