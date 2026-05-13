Иран перестраивает правила судоходства в Ормузском проливе: что известно?

Что такое Управление по делам Персидского залива и каковы его полномочия, что такое платформа Hormuz Safe, как она работает и кто может ей воспользоваться, способен ли Иран обеспечивать страховые гарантии, что произошло с рынком морского страхования в регионе, что в мире думают о контроле Ормузского пролива Ираном?

Иран официально запустил два параллельных инструмента, закрепляющих его контроль над Ормузским проливом: государственный регулятор - Управление по делам Персидского залива и основанную на криптовалюте платформу морского страхования Hormuz Safe. Обе инициативы реализуются в условиях фактической блокады пролива и на фоне хрупкого прекращения огня, которое с апреля удерживает стороны от полномасштабных боевых действий, но не разрешило ключевых противоречий.

Что такое Управление по делам Персидского залива?

Управление по делам Персидского залива было официально представлено Ираном 18 мая. Объявление о его формировании было сделано через официальный аккаунт Высшего совета нацбезопасности Ирана в социальной сети X. В тот же день заработал собственный аккаунт нового органа. Первая публикация содержала обещание предоставлять обновления в режиме реального времени об операциях в Ормузском проливе и последних событиях. Сообщение Высшего совета национальной безопасности было продублировано военно-морскими силами КСИР, что подчеркнуло прямую связь новой структуры с военным компонентом иранского режима. Намерение создать эту структуру Тегеран выразил еще в начале месяца. Теперь же это стало институциональном оформлением претензии ИРИ на постоянное управление судоходством через стратегический пролив.

Каковы полномочия Управления по делам Персидского залива?

Правовая природа и точный объем полномочий Управления по делам Персидского залива на момент объявления не до конца прояснены, однако совокупность заявлений позволяет реконструировать функционал нового органа.

Управление позиционируется как структура, через которую суда, намеревающиеся пройти через Ормузский пролив, обязаны получать разрешение. Согласно сообщениям, суда получат уведомления, в которых излагаются правила транзита и требования, обязательные к соблюдению до выдачи разрешения. Ранее Press TV охарактеризовал создаваемый механизм как "систему осуществления суверенитета над Ормузским проливом". Специализированное издание Lloyd's List, в свою очередь, сообщило, что структура "уполномочена одобрять транзит судов и взимать сборы за проход через Ормузский пролив". Суда предположительно обязаны предоставлять подробные сведения о владельце, страховке, членах экипажа и планируемом маршруте транзита.

Глава парламентской комиссии по национальной безопасности Ибрагим Азизи заявил о подготовке Ираном профессионального механизма управления движением. Азизи уточнил, что выгоду получат только коммерческие суда и стороны, сотрудничающие с Ираном, в то время как стороны, вовлеченные в американо-израильскую войну против ИРИ, будут лишены доступа к маршруту. За предоставляемые специализированные услуги будет взиматься плата.

Какова роль Омана в Управлении по делам Персидского залива?

Иран подчеркивает, что не намерен управлять проливом в одиночку. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Ормузский пролив находится в территориальных водах Ирана и Омана, и обе прибрежные страны считают себя ответственными за обеспечение безопасного транзита для всех государств. По его словам, Иран находится в постоянном контакте с Оманом и другими заинтересованными сторонами, а экспертные встречи в Маскате уже состоялись, и обмен предложениями продолжается без перерыва.

Привлечение Омана в качестве со-архитектора новой системы управления проливом служит для Тегерана инструментом легитимации. Формально совместный с Оманом механизм позволяет Ирану утверждать, что речь идет не об одностороннем захвате международного водного пути, а о двустороннем регулировании судоходства двумя прибрежными государствами.

Что такое платформа Hormuz Safe?

Кроме того Иран запустил платформу цифрового морского страхования Hormuz Safe. Согласно данным, опубликованным Fars, платформа представляет собой поддерживаемый государством механизм, предоставляющий криптографически верифицируемые страховые полисы для судов, следующих через Персидский залив, Ормузский пролив и прилегающие акватории, с оплатой страховых взносов в биткоине. Однако сайт hormuzsafe.ir, на который ссылается Fars, не является общедоступным за пределами Ирана.

Проект курируется Министерством экономики и финансов Ирана и, согласно данным Fars, прорабатывается с конца апреля - начала мая. Fars оценивает потенциальный ежегодный доход от платформы в сумму более $10 млрд, при этом ни временные рамки достижения такого показателя, ни детальная разбивка доходов не раскрываются.

Иранские власти избегают называть Hormuz Safe системой взимания платы за проход. В документах, цитируемых Fars, платформа описывается как гражданский страховой механизм для управления судоходной активностью в проливе. Тем не менее, контекст указывает на неразрывную связь страховой схемы с более широкой системой сборов за транзит. Согласно мартовским публикациям Bloomberg, Иран начал взимать специальные транзитные сборы с отдельных коммерческих судов уже в первые недели после начала боевых действий, причем выплаты могли достигать $2 млн за рейс. В апреле Тегеран подтвердил получение первых доходов от таких сборов. Hormuz Safe переупаковывает эту же логику в коммерческую форму: обязательный сбор за безопасный проход подается как добровольная покупка страховой услуги.

Как работает Hormuz Safe и кто может воспользоваться?

Согласно скриншоту веб-сайта Hormuz Safe, опубликованному Fars, сервис ориентирован на "иранские судоходные компании и владельцев грузов". Платформа позволяет владельцам грузов и судоходным компаниям приобретать полисы морского страхования, оплачивая их в биткоине. Покрытие начинает действовать с момента подтверждения транзакции, а владельцу выдается подписанная квитанция. Цифровая верификация страховой документации и расчёты в биткоине позволяют полностью обойти традиционные банковские каналы и страховые механизмы, привязанные к системе SWIFT, что критически важно для страны, отрезанной от мировой финансовой системы санкциями.

Использование Ираном криптовалют, включая биткоин и Tether, заметно расширилось с тех пор, как администрация США в ходе первого президентского срока Дональда Трампа начала системное давление на иранскую экономику и энергетический экспорт. В этом смысле Hormuz Safe является не отдельной инициативой, а логическим продолжением более широкой стратегии Тегерана по переводу внешнеэкономических расчетов на криптовалютную инфраструктуру.

Способен ли Иран обеспечивать страховые гарантии?

Проблема Hormuz Safe заключается не в технологии блокчейна, а в экономической и правовой природе страховых отношений. Морское страхование требует наличия значительных резервов и доступа к международным перестраховочным рынкам для покрытия катастрофических убытков - будь то разлив нефти, столкновение или гибель судна. Санкции практически полностью отрезают Иран от глобальных страховых и перестраховочных рынков.

Без участия признанных международных перестраховщиков судовладельцы не имеют гарантий, что страховые требования будут удовлетворены после наступления страхового случая. Международные порты и морские регуляторы также вправе отказать в признании иранских страховых сертификатов, что лишит застрахованные суда возможности заходить в порты назначения или получать торговое финансирование. Дополнительный фактор риска создает оплата в биткоине: криптовалютные транзакции ассоциируются у многих правительств с обходом санкций и рисками отмывания денег, а волатильность самого актива и угрозы кибербезопасности снижают доверие к системе.

При этом с середины апреля США осуществляют военно-морскую блокаду всех судов, следующих в иранские порты или из них. Остается неясным, пропустит ли американский флот судно, которое приобрело иранскую страховку, даже если Тегеран со своей стороны даст на транзит разрешение.

Что произошло с рынком морского страхования в регионе?

На начало боевых действий мировой рынок морского страхования отреагировал немедленно. В течение 48 часов после первых американо-израильских ударов по Ирану ставки военных рисков выросли в пять раз, а Совместный военный комитет Lloyd's переквалифицировал всю акваторию Аравийского залива в зону конфликта. Трафик танкеров сократился более чем на 80% еще до того, как Иран приступил к минированию пролива и атакам на суда. Страховой рынок, по сути, закрыл пролив раньше, чем это сделали военные.

Несколько ведущих страховщиков в первые дни конфликта объявили об отмене покрытия военных рисков для судов, работающих в регионе Персидского залива. Позднее некоторые из них вернулись на рынок при государственной поддержке. Страховщик Chubb присоединился к программе морского перестрахования объемом $20 млрд, поддерживаемой правительством США и нацеленной на восстановление коммерческого судоходства через Ормузский пролив. Однако ни одно судно не воспользовалось этой программой: проблема заключается не в наличии или отсутствии страхового покрытия, а в нежелании судовладельцев и капитанов подвергать экипажи и активы военным рискам.

Судоходные компании продолжают избегать маршрутов через Персидский залив, ссылаясь на угрозу безопасности экипажей и опасения атак и захватов судов. Дополнительным сдерживающим фактором служит предупреждение США о том, что любые платежи Ирану за безопасный проход через Ормуз могут повлечь за собой санкционные последствия для компаний-плательщиков.

Что в мире думают о контроле Ормузского пролива Ираном?

Реакция мирового сообщества на иранские инициативы в Ормузском проливе оказалась практически единодушной:

США последовательно отвергают любые попытки Ирана вводить сборы за транзит. Госсекретарь Марко Рубио еще в марте охарактеризовал иранскую систему как "неприемлемое пиратство, осуществляемое государственным субъектом". В конце апреля Минфин США выпустил разъяснительный документ, запрещающий американским физическим и юридическим лицам, а также подконтрольным США иностранным структурам осуществлять прямые или косвенные платежи иранскому правительству или КСИР за безопасный проход через Ормузский пролив.

Китай выступил с собственной, хотя и более сдержанной, позицией. В телефонном разговоре госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД КНР Ван И согласились, что ни одной стране или организации не может быть позволено взимать плату за проход через международные водные пути, такие как Ормузский пролив. На саммите Трампа и Си Цзиньпина позднее китайская сторона подтвердила несогласие с милитаризацией пролива и любыми попытками взимать плату за его использование.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному открытию пролива без каких-либо сборов и дискриминации. Германия через канцлера Фридриха Мерца также присоединилась к хору государств, призывающих Иран прекратить "удушение" стратегического водного пути.

Что сейчас происходит в Ормузском проливе?

Несмотря на блокаду, через пролив продолжается ограниченное судоходство. По данным Bloomberg, за последнюю неделю общий транзит судов вырос примерно в три раза по сравнению с началом мая, достигнув 38 судов. С 10 мая пролив покинули четыре супертанкера с иракской нефтью, но в целом объемы перевозок крайне малы. По оценкам, с момента закрытия пролива глобальные поставки нефти сократились на 1 млрд баррелей. За сегодня котировки Brent выросли на 1,52% до 110,92$.

Несколько дней назад иранское государственное телевидение сообщило, что военно-морские силы КСИР начали пропускать через пролив больше судов, что, по заявлениям Тегерана, свидетельствует о принятии другими странами "новых правовых протоколов", установленных Ираном. При этом к 18 мая Центральное командование США отчиталось о перенаправлении уже 84 коммерческих судов и выводе из строя еще четырех для обеспечения блокады иранских портов, которая действует с 13 апреля.