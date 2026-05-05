“Эпическая ярость” и “Проект Свобода” остановлены: США закончили войну с Ираном?

Когда началась война США с Ираном и какие цели преследовали стороны?

Отправной точкой стала начатая 28 февраля 2026 года США и Израилем военная операция "Эпическая ярость" против ИРИ. Первоначально выдвинутые американской стороной цели носили бескомпромиссный характер:

полное уничтожение иранского потенциала баллистических ракет

ликвидация военно-морских сил страны

прекращение поддержки Тегераном вооруженных союзных формирований в регионе

предоставление необратимых гарантий того, что Иран никогда не получит ядерное оружие.

На определенном этапе официальные лица США также допускали формулировки о необходимости "смены режима" в Иране.

Иранская сторона, в свою очередь, рассматривала военную кампанию США и Израиля как экзистенциальную угрозу. Основной задачей Тегерана стало сохранение государственного суверенитета и военно-политического потенциала, а также принуждение США к прекращению боевых действий на условиях, которые позволили бы иранскому руководству продемонстрировать собственному населению и региональным союзникам отсутствие стратегического поражения.

Почему операция "Эпическая ярость" закончилась?

Кардинальный пересмотр американской позиции произошел в первых числах мая. Вчера госсекретарь США Марко Рубио заявил о завершении военной фазы операции "Эпическая ярость". Он пояснил, что поставленные перед операцией задачи были выполнены, и с этого момента Вашингтон отдает предпочтение "пути мира" и достижению дипломатической сделки с Тегераном.

Вместо требований о полном демонтаже ядерной инфраструктуры в Нетензе, Исфахане и Фордо, а также немедленной передачи всех запасов высокообогащенного урана под контроль МАГАТЭ, администрация США теперь заявляет о необходимости заключения меморандума о взаимопонимании - рамочного документа, определяющего перечень тем для последующих переговоров и возможные первоначальные уступки сторон. Рубио отметил, что ядерная проблема уже "рассматривается" в переговорном процессе, однако детали этого пока не раскрываются.

Этот сдвиг стал фактическим признанием Вашингтоном того, что одновременное решение вопросов прекращения войны, статуса Ормузского пролива и иранской ядерной программы в рамках одного всеобъемлющего пакета в текущих условиях невозможно.

Что такое "Проект Свобода" и каковы его результаты?

4 мая Дональд Трамп объявил о начале операции "Проект Свобода", призванной обеспечить военное сопровождение коммерческих судов, заблокированных в Ормузском проливе. Трамп охарактеризовал операцию как "гуманитарный жест", направленный на освобождение "нейтральных и невинных сторонних наблюдателей", ставших жертвами обстоятельств. К проведению операции привлекались эсминцы, более 100 летательных аппаратов, беспилотные платформы и около 15 тысяч военнослужащих.

Однако уже 6 мая миссия была приостановлена. Причиной такого шага, по словам Трампа, стали просьба Пакистана и других государств, а также "большой прогресс" в переговорах о всеобъемлющем соглашении с Тегераном. Принципиально важно, что одновременно с приостановкой "Проекта Свобода" было объявлено о сохранении в полном объеме военно-морской блокады иранских портов, введённой Вашингтоном 13 апреля, которая лишает Тегеран критически важных нефтяных доходов.

Реализация "Проекта Свобода" столкнулась с серьезными препятствиями. Военно-морские силы КСИР заранее предупредили, что любое судно, попытающееся пройти через пролив без иранского разрешения, будет обстреляно. В ходе краткосрочной операции ЦЕНТКОМ заявил об уничтожении по меньшей мере шести иранских судов, пытавшихся воспрепятствовать проводке. Иранская сторона, в свою очередь, заявила о нанесении ударов беспилотниками по американскому военному кораблю вблизи порта Джаск. США опровергли эту информацию, и впоследствии Вашингтон воздержался от дальнейшей эскалации. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн охарактеризовал произошедшие инциденты как "находящиеся ниже порога возобновления крупных боевых действий", а глава Минобороны Пит Хегсет подтвердил, что режим прекращения огня "безусловно сохраняется".

Что сейчас происходит на Ближнем Востоке?

Режим прекращения огня, вступивший в силу 8 апреля при посредничестве Пакистана, неоднократно подвергался испытаниям. ОАЭ обвинили Иран в нанесении ракетных ударов и атак беспилотников по порту Фуджейра, где расположен стратегически важный нефтяной трубопровод. В результате одного из таких инцидентов на нефтеперерабатывающем заводе возник пожар, ранения получили трое индийских рабочих. Иран отрицает свою причастность к этим атакам, однако опубликовал новую карту, расширяющую заявленную зону контроля над проливом на воды ОАЭ вплоть до порта Фуджейра.

Пакистан поддерживает прямой контакт с Тегераном и Вашингтоном. Именно Исламабад, наряду с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, сыграл ключевую роль в том, чтобы убедить президента Трампа приостановить операцию "Проект Свобода".

Государства ССАГПЗ, несмотря на наличие значительных финансовых резервов, оказались в крайне уязвимом положении перед лицом транспортного коллапса. Саудовская Аравия, выражая обеспокоенность нынешней военной эскалацией, поддержала посреднические усилия Пакистана и потребовала восстановления статус-кво в Ормузском проливе, существовавшего до 28 февраля, а также обеспечения "безопасного и безусловного прохода судов".

В рамках активизации дипломатических контактов сегодня состоялся телефонный разговор между главой МИД Ирана Аракчи и его саудовским коллегой принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом. Стороны обсудили региональное развитие событий и подчеркнули важность дипломатического взаимодействия для предотвращения дальнейшей эскалации. Дополнительным сдерживающим фактором выступает приближающийся сезон хаджа (в конце мая ожидается прибытие около 1,8 млн мусульман в Мекку), в ходе которого любое обострение военных действий нанесло бы серьезный политический ущерб всем вовлеченным сторонам.

Экономический ущерб от блокирования Ормузского пролива носит многомерный характер. Для стран ССАГПЗ прямые потери оцениваются Goldman Sachs в $700 млн ежедневно в виде недополученных нефтяных доходов. К марту 2026 года совокупные убытки стран Залива от прекращения экспорта энергоносителей превысили $15 млрд, а стоимость застрявших в проливе грузов нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа, неспособных достичь пунктов назначения, достигала $10,7 млрд. По прогнозам международных экономических организаций, общие потери ВВП арабских экономик региона могут составить $120-$194 млрд, при этом ОАЭ отнесены к числу наиболее пострадавших государств.

Для самого Ирана издержки также носят парадоксальный характер. Блокируя пролив, Тегеран наносит ущерб и собственным перспективам экономического восстановления, поскольку практически лишен возможности экспортировать нефть морским путем, что усугубляет американская блокада иранских портов. Глобальные же последствия выражаются в резком росте цен на энергоносители и удобрения, что усиливает опасения наступления мировой экономической рецессии.

Что сейчас происходит в Ормузском проливе?

Блокада Ормузского пролива привела к беспрецедентному в современной истории скоплению коммерческих судов и их экипажей в акватории Персидского залива. По оценкам Международной морской организации, на начало мая 2026 года в районе пролива заблокировано порядка 2 тысяч судов различных типов - нефтяные и газовые танкеры, контейнеровозы, балкеры и даже круизные лайнеры. Общая численность моряков, оказавшихся в заложниках ситуации, достигает 20 тысяч человек. Положение экипажей характеризуется как критическое: на многих судах исчерпаны или близки к исчерпанию запасы продовольствия, топлива и питьевой воды. ИМО неоднократно призывала все стороны конфликта обеспечить безопасную эвакуацию моряков, однако общая нестабильность в районе пролива препятствует проведению масштабных гуманитарных операций.

Наиболее резонансным инцидентом последних дней стала атака на французский контейнеровоз San Antonio, совершенная 5 мая. По данным компании CMA CGM, судно получило повреждения при прохождении Ормузского пролива, несколько членов экипажа были ранены, после чего эвакуированы для оказания медицинской помощи. Во Париже заявили, что Франция "ни в коей мере не была целью" нападения, однако данный инцидент подтверждает, что ситуация в проливе остается опасной как для коммерческого судоходства, так и для глобальной логистики. Ранее в апреле другое судно этой компании уже подвергалось предупредительным выстрелам в том же районе, а всего с начала конфликта было зафиксировано по меньшей мере 19 атак на торговые суда, в результате которых 10 моряков погибли и 8 получили ранения.

Что значит контроль Ирана над Ормузским проливом?

Иран приступил к блокированию стратегического водного пути вскоре после начала американо-израильской военной операции 28 февраля, атакуя коммерческие суда, устанавливая морские мины и взимая плату за проход через пролив. Со временем Тегеран перешел от экстренных мер военного времени к институционализации своего контроля. Вчера было объявлено о создании специального органа, призванного на постоянной основе регулировать проход судов через пролив. Новый порядок предусматривает обязательное получение предварительного разрешения для всех судов, как коммерческих, так и военных, а также следование исключительно по маршрутам, утвержденным КСИР. В сегодняшнем заявлении ВМС КСИР уточняется, что по мере прекращения угроз со стороны США и с введением новых процедур "безопасный транзит будет обеспечен". Одновременно Иран выразил благодарность капитанам судов, соблюдающим установленные правила судоходства.

Создание этого органа и публикация новой карты с расширенной зоной контроля воспринимаются международным сообществом как попытка Тегерана бесповоротно изменить статус Ормузского пролива и закрепить за собой право определять условия судоходства в этой стратегической акватории, через которую в мирное время проходит до 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Что с переговорами США и Ирана?

Иранская сторона к концу апреля сформулировала план из 14 пунктов, переданный через Пакистан в Вашингтон. Документ предусматривает окончательное прекращение боевых действий в 30-дневный срок, снятие военно-морской блокады с иранских портов, размораживание иранских активов, выплату Тегерану репараций, полную отмену санкционного режима и создание нового механизма, регулирующего судоходство в Ормузском проливе. Принципиальная особенность иранского подхода - настаивание на многоэтапном переговорном формате, при котором ядерная проблематика выносится за рамки первоначального пакетного соглашения.

Первоначально президент Трамп назвал иранские предложения "неприемлемыми" и настаивал на центральной роли ядерного досье в любом соглашении. В ответ Вашингтон направил Тегерану собственные предложения, которые в данный момент изучаются иранскими властями.

Еще одно расхождение сторон касается интерпретации статуса Ормузского пролива. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская сторона никогда не согласится с нормализацией ситуации, при которой проход судов должен координироваться с Тегераном или облагаться пошлиной. Иранская сторона, в свою очередь, настаивает на создании "нового механизма" регулирования, что де-факто означает институциональное закрепление ее контроля над водным путем.

США закончили войну с Ираном?

Хотя военная фаза операции "Эпическая ярость" объявлена завершенной, а операция "Проект Свобода" приостановлена, военно-морская блокада иранских портов со стороны США полностью сохраняется, а американский воинский контингент остается в зоне конфликта. В Конгрессе США уже прозвучали обвинения в адрес президента Трампа в "ложном" заявлении об окончании войны.

С иранской стороны также звучат сигналы о сохраняющейся угрозе эскалации. Представители военного командования Ирана заявляли о "вероятности" возобновления боевых действий на фоне того, что Трамп ранее отверг первоначальное иранское предложение, а в Тегеране сомневаются в готовности США заключать долгосрочные соглашения. Тем не менее сочетание нескольких факторов - тупиковой ситуации в военной сфере, растущего экономического давления на все вовлеченные стороны и сближающихся дипломатических сроков - делает перспективу достижения ограниченного рамочного соглашения более вероятной, нежели возвращение к полномасштабным боевым действиям.