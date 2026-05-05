Затянет ли Иран Трампа в ловушку «стратегического терпения»?

Михаил Богданов

Вашингтон впервые за долгое время говорит о меморандуме с Тегераном почти как о свершившемся факте, но в самом Иране эту новость встречают с холодным расчетом. США считают, что близки к подписанию одностраничного документа из 14 пунктов, и ждут ответа в течение 48 часов.

Чем ближе американцы к «быстрой сделке», тем дальше они от реального понимания иранской стратегии, где время работает скорее на истощение, чем на дипломатию.

Предлагаемый меморандум выглядит как зеркальный обмен уступками. Стороны должны прекратить войну и запустить 30-дневные переговоры об открытии Ормузского пролива.

Иран берет на себя обязательства

ввести мораторий на обогащение урана (обсуждается срок в 12 лет)

вывезти высокообогащенный уран — возможно, под контроль США

отказаться от ядерного оружия

закрыть подземные ядерные объекты.

Взамен США

снимают санкции

размораживают миллиарды

соглашаются на инспекции ООН, включая внезапные.

Для Запада это «прорыв». Но Тегеран, судя по всему, читает этот текст не как дорожную карту, а как список уязвимостей оппонента.

Эксперт по международным отношениям из Тегерана Али Вадайе называет переговорную тактику Ирана моделью «баланса экономического террора» и «постепенного ослабления»:

Стойкость определяет окончательного победителя

Для иранского политического сознания, формированного войной, санкциями и экономикой сопротивления, уступка ради быстрого результата — это не выгода, а стратегический проигрыш. Время здесь — твердая валюта, и Тегеран не собирается тратить ее досрочно.

Вадайе напоминает, что Трамп одержим быстрой сделкой, и Тегеран стал «разрушительной и дорогостоящей мишенью для безумца - [президент США]». Баланс выгод и рисков войны превратился для Белого дома в запутанный клубок, структура администрации — в состояние неопределенности. Именно этим воспользовался Иран. Опираясь на стратегическую разведку, Тегеран отказался от формального обязательства вести переговоры. И этот отказ стал настоящим оружием.

Кейс с поездкой вице-президента Вэнса в Исламабад — хрестоматийный. Иран, зная, что Трамп после 47 дней войны отчаянно нуждается в дипломатической победе, просто оставил Белый дом в неизвестности. И вот здесь логика Тегерана становится предельно ясной. Али Вадайе объясняет:

Если бы Джей Ди Вэнс отправился в Пакистан, а иранский представитель не появился, это стало бы политической катастрофой для администрации Трампа накануне двухмесячной войны

Именно этот расчет — катастрофа как ресурс — и позволил Тегерану вынудить Вэнса остаться в Вашингтоне, даже не объявляя формального бойкота. Стратегическое терпение Тегерана победило американскую поспешность заключения сделок. Иран пошел на большой риск, втянув президента США в войну нервов, и пока выигрывает ее.

Нынешняя тактика Ирана предельно четкая и почти буддистская по своей выдержке: «ни войны, ни немедленных переговоров». Но за этой формулой стоит жесткая игра. Вадайе предлагает смотреть на ситуацию через модель «игры в цыпленка» (chicken game) — классическую дилемму, где два автомобиля летят навстречу друг другу, и проигрывает тот, кто первым сворачивает. Побеждает тот, кто убедит другого в своей готовности к катастрофе. Иран, по словам эксперта, демонстрирует именно эту «притупленность к катастрофе» — через блокировку Ормузского пролива в условиях временного прекращения огня и через «экономику сопротивления», которая для внешнего мира выглядит иррациональной, но для внутреннего — совершенно нормальной.

Здесь и кроется главный ответ на вопрос заголовка. Иран не пытается сорвать меморандум — он пытается растянуть сам процесс подписания в бесконечность. Каждые 48 часов, которые США ждут ответа, превращаются в микро-победу. Трампу нужен документ сегодня — Тегеран дает надежду завтра, но откладывает гарантии на послезавтра. Если США согласятся на 12-летний мораторий, Иран получит главное — время. А время при сохранении «экономики сопротивления» и возможности ударить по Ормузскому проливу превращает любую сделку во временную передышку, а не в капитуляцию.

Что будет через 48 часов? Возможны два сценария, и оба диктуются психологией сторон:

Иран дает формальное согласие, но с рядом устных оговорок и новых технических требований — это продлит игру еще на недели Тегеран замораживает ответ, ссылаясь на необходимость внутренних консультаций, и снова перекладывает на США бремя выбора — продолжать «бесплодную осаду» или идти на «почетное отступление».

В любом случае, сама структура меморандума из 14 пунктов для Ирана сегодня важна меньше, чем демонстрация того, что время на его стороне. Трамп может получить бумагу. Но затянет ли эта бумага Иран в ловушку? Или Иран уже затянул Трампа в ловушку самого ожидания?