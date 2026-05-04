Россия отправила свыше 325 т гумпомощи в Иран через Азербайджан

РФ направила в Иран более 325 т гуманитарной помощи за время войны на Ближнем Востоке. Об этом поведал глава иранского отделения Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.
"Россия в координации с нашим послом в Москве доставила более 325 тонн лекарств наземным путем, которые сразу же были распределены между медицинскими учреждениями"
– Пир Хосейн Коливанд
Отметим, что поставки грузов в условиях закрытого воздушного пространства осуществлялись через территорию Азербайджана.
Коливанд также сообщил, что Турция поставила Ирану 50 генераторов, которые были куплены за счет пожертвования в размере $40 тыс одним из неравнодушных граждан. Также функционер рассказал об иракской женщине, которая ради помощи Ирану пожертвовала обручальным кольцом.