Россия отправила свыше 325 т гумпомощи в Иран через Азербайджан

Россия отправила в Иран более 325 т гуманитарной помощи. Поставки производились через Азербайджан.

РФ направила в Иран более 325 т гуманитарной помощи за время войны на Ближнем Востоке. Об этом поведал глава иранского отделения Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

"Россия в координации с нашим послом в Москве доставила более 325 тонн лекарств наземным путем, которые сразу же были распределены между медицинскими учреждениями"

– Пир Хосейн Коливанд

Отметим, что поставки грузов в условиях закрытого воздушного пространства осуществлялись через территорию Азербайджана. 

Коливанд также сообщил, что Турция поставила Ирану 50 генераторов, которые были куплены за счет пожертвования в размере $40 тыс одним из неравнодушных граждан. Также функционер рассказал об иракской женщине, которая ради помощи Ирану пожертвовала обручальным кольцом.

