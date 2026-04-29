Пропавших в горах КЧР туристок нашли живыми

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
История с пропавшими в горах КЧР туристками из Астрахани завершилась благополучно: девушек нашли спасатели. Их здоровью ничего не угрожает.

Спасатели обнаружили туристок из Астрахани, которые два дня назад потерялись в горах Карачаево-Черкесии. По информации регионального МЧС, девушки не имеют проблем со здоровьем, их жизни вне опасности. 

"Наземная группировка спасателей МЧС России обнаружила двух девушек, которые накануне не вышли к назначенному сроку на конец маршрута. Туристки были на одной из промежуточных точек маршрута под перевалом Озерный Архызский. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает"

– МЧС 

Отметим, что две 25-летние туристки из Астрахани сошли с намеченного маршрута и пропали в Зеленчукском районе КЧР. В поисковой операции участвовали 15 человек.

