Рубио заявил о возможности дипломатического урегулирования между США и Ираном

Марко Рубио заявил о возможности дипломатического решения кризиса на Ближнем Востоке. Ранее в похожем ключе высказался глава иранской дипломатии Аббас Аракчи.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон и Тегеран еще не исчерпали дипломатические возможности справиться с кризисом. Белый дом продолжает работать в русле дипломатии, отметил глава американской дипломатии.

"Есть реальный дипломатический путь (к урегулированию - ред.), и мы продолжаем его изучать"

– Марко Рубио

Отметим, что сегодня глава МИД Ирана Аббас Аракчи поддержал настрой на переговоры, отметив, что ситуация на Ближнем Востоке не может быть нормализована через применение силы.