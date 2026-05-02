Крупнейшая авиакомпания Дубая восстановила авиаперевозки

Крупнейшая авиакомпания Emirates, базирующаяся в Дубае (ОАЭ), восстановила полеты практически по всем направлениям, услуги флагманского перевозчика Дубая остались востребованными у пассажиров.

Крупнейшая дубайская авиакомпания Emirates восстановила почти все свои пассажирские авиамаршруты после недавних перебоев в авиасообщении, говорится в заявлении авиаперевозчика.

"Emirates восстановила 96% своей глобальной маршрутной сети после периода сбоев. На сегодняшний день авиакомпания выполняет полеты по 137 направлениям в 72 странах, осуществляя более 1,3 тыс рейсов в неделю, что составляет 75% от объема перевозок"

- сообщение

Только за последние недели самолеты арабского перевозчика снова начали летать в страны Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Ближнего Востока и Азии, передает ТАСС.

Все это время услуги флагманского перевозчика Дубая оставались востребованными у пассажиров, что позволило авиаторам перевезти 4,7 млн пассажиров, говорится в пресс-релизе компании.

К тому же сейчас для пассажиров авиакомпании появились более гибкие условия бронирования, по условиям которых можно бесплатно поменять дату вылета, если билет на авиарейс приобретен после 2 апреля.

Напомним, ранее мы писали о том, что со 2 мая главное управление гражданской авиации ОАЭ объявило о полном открытии воздушного пространства и отмене введенных ранее ограничений – все полеты в воздушном пространстве страны возобновляются в полном объеме. Такое решение было принято после полной оценки обстановки и условий безопасности, говорится в заявлении управления гражданской авиации страны.