АТОР: Спрос на ОАЭ среди россиян только растет

В АТОР отметили растущий интерес россиян к курортам ОАЭ на фоне большого отложенного спроса и скорого возобновления продажи туров.

Турпоток из России в ОАЭ растет с явным опережением прогнозов туроператоров. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России и генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян.

Он отметил, что практически полные самолеты на рейсах в эмираты указывают на большой отложенный интерес к этим курортам. Многие туристы оставили деньги за отмененные весенние поездки на счетах компаний, чтобы оплатить отдых в ОАЭ сразу после официального разрешения продаж.

"Клиенты видят, что ситуация нормализуется, а те, кто возвращается из ОАЭ сейчас, эти предположения подтверждают. Кроме того, решение Минтранса возобновить полеты на Ближний Восток вкупе с массовым перезапуском рейсов арабских перевозчиков дают рядовым путешественникам однозначный сигнал о стабилизации"

- Артур Мурадян

Напомним, в марте МИД и Минэкономразвития России рекомендовали приостановить поездки и продажу туров в ОАЭ и еще 5 стран Ближнего Востока.

Несмотря на это, полеты продолжаются. Компании Emirates, Etihad и flydubai регулярно летают в Россию. В мае рейсы в Москву вернул перевозчик из Бахрейна. Катарская авиакомпания стала летать чаще, а фирма из Омана сохраняет стабильное расписание. Ситуация показывает, что спрос на отдых в эмиратах будет очень высоким сразу после официального разрешения.

Хотя 20 апреля Росавиация сняла ограничения на полеты в этот регион, на фоне запрета организованных туров авиакомпании не спешат возобновлять рейсы, однако Аэрофлот планирует вернуться к полетам уже 1 июня.