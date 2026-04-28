Ирак предложил свою нефть для импортеров со значительной скидкой - СМИ

Власти Ирака пошли на беспрецедентное снижение цен на свою нефть для покупателей, которые готовы транспортировать ее через Ормузский пролив на фоне обострения ситуации в регионе, сообщает агентство Bloomberg.
"Скидки, которые предложила покупателям иракская госкомпания по маркетингу нефти (SOMO) на нефть сорта Basrah Medium, доходят до $33,4 за баррель от официальной цены при поставках в мае"
- Bloomberg
Единственное ограничение - вывоз сырья через Ормузский пролив лежит на плечах самих покупателей, то есть по сути Багдада стимулирует экспорт "черного золота" в условиях сохраняющихся рисков и ограничений на мировом рынке нефти.
Как полагают аналитики агентства, такие меры связаны с тем, что хранилища страны переполнены, а проблемы с экспортом через Ормузский пролив не решаются из-за конфликта вокруг Ирана.
Часть иракской нефти поставляется по трубопроводу через Турцию, однако объемы таких поставок несоизмеримы с объемом ее морских перевозок, отмечает агентство.
Ранее мы писали: Иран заявил, что освободил Ирак от ограничений на проход по Ормузскому проливу, пояснив такое решение тем, что рестрикции распространяются только на враждебные страны. заявили в центральном штабе ВС Ирана "Хатам-аль-Анбия". Как отметили иранские военные, вводимые страной жесткие рестрикции "распространяются только на танкеры и сухогрузы враждебных стран".