Ирак намерен остаться в ОПЕК

В Ираке сообщили о намерении оставаться в ОПЕК. Ранее сегодня стало известно о возможном выходе ОАЭ из организации.

Ирак не собирается выходить из ОПЕК или альянса ОПЕК+. Об этом рассказали 28 апреля источники в нефтяной отрасли страны.

По их словам, Ирак заинтересован в сильной организации.

"Ирак не намерен выходить из ОПЕК или ОПЕК+ и выступает за сильную организацию для обеспечения стабильных и приемлемых цен на нефть"

– источники

Ранее эмиратское информационное госагентство WAM сообщило, что ОАЭ намерены покинуть ОПЕК и ОПЕК+.