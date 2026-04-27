Вестник Кавказа

Ирак намерен остаться в ОПЕК

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ираке сообщили о намерении оставаться в ОПЕК. Ранее сегодня стало известно о возможном выходе ОАЭ из организации.

Ирак не собирается выходить из ОПЕК или альянса ОПЕК+. Об этом рассказали 28 апреля источники в нефтяной отрасли страны.

По их словам, Ирак заинтересован в сильной организации.

"Ирак не намерен выходить из ОПЕК или ОПЕК+ и выступает за сильную организацию для обеспечения стабильных и приемлемых цен на нефть"

– источники

Ранее эмиратское информационное госагентство WAM сообщило, что ОАЭ намерены покинуть ОПЕК и ОПЕК+.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.