Еще одна группа бывших вынужденных переселенцев вернулась в село Ханоба

Бывшие вынужденные переселенцы продолжают возвращаться в село Ханоба – на данном этапе ключи от домов получили 13 семей.

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев во вторник вернулась в родное село Ханоба, расположенное в Ходжавендском районе.

Там возвратившимся вручили ключи от новых домов. На текущем этапе жилье получили 13 семей, то есть 60 человек.

В церемонии передачи ключей участвовали представители специального представительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана.

Напомним, первая группа бывших вынужденных переселенцев приехала в село Ханоба Ходжавендского района 14 марта. Тогда туда прибыли 114 человек (25 семей).

А 18 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Ханоба. Они встретились с жителями, вернувшимися в село Ханоба, вместе с ними Ильхам Алиев зажег в селе Ханоба костер на праздник Новруз байрамы.