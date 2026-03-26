Назван объем финансовой поддержки Карабаха и Восточного Зангезура в 2026 году

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Баку направил более 386 млн манатов на развитие инфраструктуры, строительство дорог и жилья в Карабахе и Восточном Зангезуре в январе-марте.

Баку направил на восстановление освобожденных территорий в Карабахе и Восточном Зангезуре свыше 386 млн манатов за первые три месяца этого года, об этом сообщается в отчете Минфина АР. 

По информации ведомства, это составляет 11% от общего объема запланированной финансовой поддержки. 

Согласно отчету Минфина, более 355 млн манатов вложено в инфраструктурные инициативы. Почти 200 млн манатов направлено на модернизацию транспортных коммуникаций, свыше 140 млн манатов выделено на реализацию проектов в сфере строительства.  

Около 28 млн манатов также направлено на развитие туризма. Еще порядка 20 млн манатов получили специалисты по разминированию.

Вам может быть интересно

