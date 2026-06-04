В Армении число избирателей на выборах составит более 2 млн человек

На предстоящих в это воскресенье парламентских выборах в Армении смогут проголосовать более 2,4 млн граждан. В общей сложности в избирательные бюллетени включены 18 политических партий и блоков.

В Армении Служба миграции и гражданства подсчитала, что на грядущих парламентских выборах право голоса будут иметь более 2,4 млн человек. Соответствующее заявление опубликовали в пресс-службе ведомства республики.

"Общее число граждан, включенных в регистр избирателей, составило 2 485 851 человек"

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Парламентские выборы пройдут в воскресенье, порядок на избирательных участках обеспечат более 5 тыс сотрудников полиции. В голосовании примут участие 18 партий и блоков, включая партию "Гражданский договор", которая находится у власти с 2018 года.

По данным социологов, "Гражданский договор" готовы поддержать менее 37% избирателей. Оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные политсилы не преодолеют барьер в 4%.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что решение о допуске политиков к выборам принимает исключительно Армения. Москва заинтересована в участии всех политических сил в республике.