Состав правительства Дагестана обновят на 30% после кадровой проверки

В Республике Дагестан планируют пересмотреть кадровый состав республиканского правительства примерно на 30% по результатам проходящей сейчас в регионе проверки.

В Дагестане планируют обновить кадровый состав аппарата правительства примерно на 30%. Об этом в интервью программе "Вести" рассказал премьер-министр республики Магомед Рамазанов.

Сейчас в правительстве Дагестана проводят анализ компетенций действующих чиновников. По словам руководителя кабинета министров, специалисты с хорошим профессиональным опытом сохранят свои должности, а сотрудники, не соответствующие требованиям, будут уволены.

Напомним, Магомед Рамазанов был назначен председателем правительства региона 13 мая 2026 года. Соответствующий указ подписал врио главы субъекта Федор Щукин, поручив новому премьеру подготовить предложения по структуре органов власти и составу правительства.