МИД Ирана отверг обвинения Ливана во вмешательстве в дела страны

Власти Ирана опровергли слова президента Ливана о вмешательстве во внутренние дела государства и возложили ответственность за эскалацию конфликта в ближневосточном регионе на армию Израиля.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отверг обвинения во вмешательстве во внутренние дела Ливана. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в соцсети.

В обращении к президенту Джозефу Ауну глава иранского МИД назвал Израиль главной угрозой для Ливана. Как подчеркнул министр, израильская сторона несет прямую ответственность за оккупацию территорий и кризис в ближневосточном регионе.

"Судя по высказываниям президента Джозефа Ауна, можно подумать, что не Израиль, а Иран оккупировал пятую часть Ливана, вынудил четверть населения покинуть свои дома и ежедневно бомбит города и деревни. Призываю вас, г-н президент, спасти Ливан от вашего подлинного врага "

- Аббас Аракчи

Днем ранее, 5 июня, Джозеф Аун потребовал от иранского руководства прекратить влияние на политику страны. Как заявил глава государства, Тегеран использует Бейрут в качестве разменной монеты в торге с США, а ливанские интересы не совпадают с целями Ирана, поддерживающего организацию "Хезболлах".

Напомним, 4 июня командир спецназа "Аль-Кудс" КСИР Исмаил Каани потребовал от армии Израиля отступить к позициям начала 40-дневной войны. В свою очередь Аббас Аракчи предупредил о готовности вооруженных сил Ирана нанести удар по израильской территории в случае атаки на Бейрут.