Грузия и Турция укрепляют сотрудничество в сфере охраны лесов

Тбилиси и Анкара укрепляют сотрудничество в области охраны лесных территорий. Предполагается обмен опытом в сфере экологии, экотуризма и ирригации.
Власти Грузии и Турции подписали меморандум о сотрудничестве в сфере охраны лесов. Стороны будут развивать взаимодействие по вопросам управления лесными ресурсами, сохранения биоразнообразия, экотуризма.
Соглашение о развитии сотрудничества подписали глава Минсельхоза Грузии Давид Сонгулашвили и турецкий коллега Ибрагим Юмаклы. Документ также затрагивает вопросы развития технологического сотрудничества в области ирригации и дренажа.
"Важен опыт, который есть у Турции, и, естественно, важен обмен этим опытом"
– Давид Сонгулашвили