Вестник Кавказа

Грузия и Турция укрепляют сотрудничество в сфере охраны лесов

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Тбилиси и Анкара укрепляют сотрудничество в области охраны лесных территорий. Предполагается обмен опытом в сфере экологии, экотуризма и ирригации.

Власти Грузии и Турции подписали меморандум о сотрудничестве в сфере охраны лесов. Стороны будут развивать взаимодействие по вопросам управления лесными ресурсами, сохранения биоразнообразия, экотуризма. 

Соглашение о развитии сотрудничества подписали глава Минсельхоза Грузии Давид Сонгулашвили и турецкий коллега Ибрагим Юмаклы. Документ также затрагивает вопросы развития технологического сотрудничества в области ирригации и дренажа.  

"Важен опыт, который есть у Турции, и, естественно, важен обмен этим опытом"

– Давид Сонгулашвили

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