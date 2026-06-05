Вестник Кавказа

В МИД Ирана заявили о продолжении переговоров с США

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© Фото: Борис Лутизаде/ “Вестник Кавказа“
МИД ИРИ: Иран продолжит переговоры с США, новое обострение с Израилем не влияет на дипломатический процесс.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран продолжает переговорный процесс с Вашингтоном. Заявление было сделано на фоне нового витка эскалации между Ираном и Израилем. 

"Вопрос о заблокированных иранских активах является одним из элементов любого меморандума (с США - ред.), переговорный процесс по которому продолжается. И мы не намерены идти на уступки в этом вопросе"

– Эсмаил Багаи 

По словам Багаи, обмен ударами между Ираном и Израилем не скажется на продвижении дипломатического процесса. 

Напомним, что Иран и Израиль активизировали военную активность с вечера 7 июня. Эскалация стала самой масштабной с апреля.

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