В МИД Ирана заявили о продолжении переговоров с США

МИД ИРИ: Иран продолжит переговоры с США, новое обострение с Израилем не влияет на дипломатический процесс.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран продолжает переговорный процесс с Вашингтоном. Заявление было сделано на фоне нового витка эскалации между Ираном и Израилем.

"Вопрос о заблокированных иранских активах является одним из элементов любого меморандума (с США - ред.), переговорный процесс по которому продолжается. И мы не намерены идти на уступки в этом вопросе"

– Эсмаил Багаи

По словам Багаи, обмен ударами между Ираном и Израилем не скажется на продвижении дипломатического процесса.

Напомним, что Иран и Израиль активизировали военную активность с вечера 7 июня. Эскалация стала самой масштабной с апреля.