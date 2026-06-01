Парапланерист погиб в горах Кабардино-Балкарии

Трагедия с участием парапланериста из Москвы случилась в Чегемском районе КБР. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.
В горах Кабардино-Балкарии разбился насмерть пожилой парапланерист из Москвы. Об этом информирует 7 июня СУ СКР по региону.
Трагедия случилась в воскресенье в Чегемском районе.
"Проводится проверка по факту гибели парапланериста в Чегемском районе… По предварительным данным, 7 июня 2026 года 68-летний житель города Москвы разбился на параплане неподалеку от парадрома, расположенного в верховьях Чегемского ущелья"
– СУ СКР
В ведомстве отметили, что парапланерист совершал полет без инструктора.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Запланировано проведение экспертиз.