Вестник Кавказа

Армия Израиля ликвидировала лидера военного крыла ХАМАС

Карта Израиля и Палестины
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Армия Израиля ликвидировала военного лидера ХАМАС Фарвану. Ранее израильские военные устранили главного финансиста организации Хризима.

ЦАХАЛ провела операцию в южной части сектора Газа. В ходе этой операции был уничтожен лидер военного крыла ХАМАС Муханад Усман Ясин Фарвана, передают израильские СМИ со ссылкой на ЦАХАЛ. 

"Фарвана продвигался по карьерной лестнице на протяжении всей войны, а в последнее время разрабатывал многочисленные террористические планы против израильских сил и представлял угрозу для военных, действующих в секторе Газа"

– ЦАХАЛ 

Отметим, что в конце мая израильские военные ликвидировали Ихаба Хризима, который отвечал за финансовые операции ХАМАС. 

Израиль продолжает операции по подрыву военного потенциала ХАМАС. Активность ЦАХАЛ происходит на фоне фактической приостановки мирного урегулирования из-за нежелания ХАМАС сложить оружие.

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