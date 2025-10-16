Сектор Газа и Израиль 2026: провал "Совета мира", война с Ираном, что происходит?

Расскажем, что происходит в Газе после прекращения огня, почему "Совет мира" Трампа провалился, почему США ввели санкции против "Флотилии свободы", почему Израиль хочет возобновить войну с Ираном, а также что Израиль хочет в Секторе Газа.

Что происходит в Газе после прекращения огня?

Мирный план из 20 пунктов, подписанный при посредничестве США 9 октября 2025 года, предусматривал отвод израильских сил за так называемую "Желтую линию" и временное сохранение за израильской армией коридора, составлявшего, по разным оценкам, от 53% до 58% территории анклава. Предполагалось, что последующий полный вывод войск будет согласован позже. Однако отход не состоялся. Напротив, к середине марта 2026 года спутниковые данные зафиксировали расширение зоны оккупации примерно на 11% - в результате под военным управлением Израиля оказалось уже около 64% сектора.

В конце мая израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что его директива заключается в доведении этой доли до 70%, и не исключил дальнейшего продвижения. Параллельно, как показал анализ спутниковых снимков, израильские силы систематически передвигают бетонные блоки, маркирующие "Желтую линию", на сотни метров вглубь территории, предназначенной для проживания палестинцев. За месяцы перемирия создано не менее 32 военных аванпостов и наземный барьер вдоль линии, которая изначально считалась временной.

Режим прекращения огня, достигнутый в октябре 2025 года, не остановил почти ежедневные бомбардировки и обстрелы. С момента вступления перемирия в силу зафиксировано по меньшей мере 929 жертв среди палестинцев. С октября 2023 года общее число убитых превысило 72 тысячи человек. Израильские силы продолжают контролировать доступ примерно к двум третям анклава, что в сочетании с жесткими ограничениями на ввоз помощи привело к голоду и коллапсу базовой инфраструктуры. По оценкам гуманитарных организаций, даже экстренные поставки чистой воды, медикаментов и средства борьбы с вредителями профинансированы лишь на 30%.

Почему "Совет мира" Трампа провалился?

Совет мира, созданный Дональдом Трампом в январе 2026 года для администрирования Газы и реализации амбициозного плана восстановления стоимостью $70 млрд, испытывает катастрофическую нехватку средств. Из объявленных донорами $17 млрд реального финансирования не поступило практически ничего. Причина не ограничивается бюрократическими трудностями. Потенциальных вкладчиков отпугивает отсутствие у Совета внятной политической перспективы и его структура. Управленческая архитектура сосредоточена в руках американских миллиардеров, а устав содержит механизм покупки постоянного места за взнос в $1 млрд, что воспринимается как форма коммерческой опеки и неприемлемого давления. Доноры не готовы финансировать проект, который игнорирует палестинские политические устремления и низводит анклав до уровня американского протектората в сфере безопасности.

Камнем преткновения остается и жесткая увязка гуманитарного восстановления Газы с полным разоружением ХАМАС и всех союзных фракций. Трехфазный план США ставит разоружение предварительным условием открытия переходов и начала восстановительных работ, при этом не предлагая взамен четкой гарантии создания палестинского государства в границах 1967 года. Наблюдатели расценивают такой подход как подмену переговоров капитуляцией под угрозой голода. Кроме того, сама обстановка делает осмысленное восстановление иллюзорным: продолжающиеся удары и смещение линии разграничения уничтожают любую построенную инфраструктуру, как это происходило ранее. За два года войны разрушено около 85% зданий и коммуникаций, и доноры не желают вкладываться в объекты, которые могут быть вновь целенаправленно уничтожены.

Почему США ввели санкции против "Флотилии свободы"?

В конце мая США ввели санкции против четырех активистов, связанных с организацией морских конвоев, пытающихся прорвать израильскую блокаду Газы. Формальным основанием стали обвинения в поддержке ХАМАС, однако доказательств публично предъявлено не было. Между тем, гуманитарные флотилии последовательно демонстрируют мирный характер и отсутствие оружия, а их цель - доставка помощи населению, страдающему от острой нехватки продовольствия и медикаментов. Санкции сопровождались крупнейшей операцией по перехвату: за последние недели израильские силы задержали не менее 430 активистов из более чем 46 стран в международных водах, некоторые были депортированы после недельных голодовок и лишения консульского доступа, сотни остаются пропавшими без вести.

Эти меры вызвали осуждение со стороны правительств Турции, Испании, Бразилии, Пакистана и ряда государств. Введенные рестрикции криминализируют гражданскую солидарность с осажденным анклавом, замораживают активы и затрудняют доступ к международным финансовым системам не только самим активистам, но и, потенциально, любым сотрудничающим с ними структурам. Критики указывают, что Вашингтон использует ложные обвинения в терроризме, чтобы легитимизировать насильственные действия Израиля по сохранению блокады, параллельно вводя рестрикции против должностных лиц ООН, фиксирующих нарушения прав человека в Газе.

Почему Израиль хочет возобновить войну с Ираном?

Несмотря на то, что США после апрельского прекращения огня с Ираном утратили аппетит к продолжению дорогостоящей военной кампании, израильский политический истеблишмент жаждет новой эскалации. Министр обороны Кац угрожал "отбросить Иран в каменный век", а премьер Нетаньяху провел уже второе заседание кабинета безопасности по этому вопросу. Перемирие, заключенное 8 апреля практически без участия Израиля, воспринято обществом и оппозицией как провал, требующий реванша. Недостижение решающего военного успеха в Иране, в отличие от затяжных и неоднозначных операций в Газе и Ливане, рассматривается правящими кругами как критический провал, который необходимо исправить до всеобщих выборов в августе.

Однако свобода действий Израиля ограничена зависимостью от позиции Вашингтона. Американская администрация, столкнувшись с ответными действиями Тегерана - ударами по региональным партнерам и блокированием Ормузского пролива, обрушившим мировые рынки - не готова дать "зеленый свет" на эскалацию без собственной стратегической выгоды. Сообщения о телефонном разговоре Трампа и Нетаньяху свидетельствуют, что президент США намерен оставить последнее слово за собой. Таким образом, любое израильское наступление на Иран напрямую зависит от разрешения Вашингтона, которое в текущих условиях маловероятно.

Что Израиль хочет в Секторе Газа?

Действия Израиля все отчетливее указывают на стремление установить постоянный контроль над всей территорией сектора. Расширение военного присутствия за пределы оговоренных границ, сопровождающееся заявлениями официальных лиц о "добровольной эмиграции" палестинцев, трактуется наблюдателями как курс на принудительное перемещение населения и фактическую аннексию. В рамках этой логики глава Минобороны Исраэль Кац реанимировал схему выселения жителей анклава, пообещав реализовать ее "в нужное время и нужным образом". В правовой плоскости подобный сценарий, предполагающий окончательное удаление палестинцев и установление бессрочного израильского суверенитета, квалифицируется как нарушение запрета на приобретение территории силой и права палестинского народа на самоопределение.

На фоне нарастающего кризиса Египет инициировал срочные консультации с участием делегации ХАМАС и посредников в Катаре, Турции, а также с американскими представителями. Каир предупредил Израиль, что дальнейшая территориальная экспансия в Газе и подталкивание палестинцев к эмиграции через КПП "Рафах" подрывают любые усилия по деэскалации. Египетские официальные лица исходят из того, что действия Нетаньяху продиктованы предвыборной логикой и трудностями, возникшими у Израиля в Ливане, и пытаются использовать все рычаги для возвращения процесса в переговорное русло.