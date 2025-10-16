План Трампа по Газе: чем завершился первый этап и что ждать от второго?

За объявлением США о переходе ко второй фазе урегулирования в Газе последовала презентация в Давосе мастер-плана по реконструкции анклава. Однако первая фаза не выполнена полностью. Каковы итоги первого этапа урегулирования по Газе и в чем суть второй фазы урегулирования, а также что представляет собой мастер-план восстановления Газы?

Каковы итоги первого этапа перемирия в Газе?

Первая фаза "всеобъемлющего плана по прекращению конфликта в Газе", вступившая в силу 10 октября 2025 года, предусматривала конкретные обязательства. К январю 2026 года ее выполнение носит весьма неравномерный характер:

Прекращение огня. Формально боевые действия приостановлены, однако сообщения о нарушениях продолжаются. С начала перемирия в результате израильских операций, по данным из различных источников, погибло несколько сотен человек и более 1,3 тысяч были ранены;

В чем суть второй фазы урегулирования в Газе?

Вторая фаза, официально объявленная 14 января 2026 года, фокусируется на трех взаимосвязанных задачах: демилитаризации, технократическом управлении и восстановлении.

Демилитаризация. Это центральное и наиболее проблемное условие. США и Израиль настаивают на полном разоружении ХАМАС и других вооруженных групп. Однако сам ХАМАС еще до оглашения плана отверг предлагаемые условия демилитаризации. Движение согласилось передать административное управление технократам, но не отказалось от оружия и влияния в Газе. Это создает тупик, так как восстановление невозможно без гарантий безопасности, а гарантии безопасности увязываются с политической капитуляцией одной из сторон конфликта;

Что представляет собой мастер-план восстановления Газы?

Администрация Трампа представила в Давосе детальный инфраструктурный проект восстановления Газы, который будет осуществляться в рамках работы "Совета мира".

Инфраструктура суверенитета. План включает строительство морского порта, аэропорта, скоростных автомагистралей и логистической железнодорожной сети;

Экономическая трансформация. Акцент делается на создание прибрежной туристической зоны со 180 многофункциональными небоскребами, парками, спортивными зонами и промышленными комплексами. Географически реализация должна идти поэтапно с юга (Рафах) на север (город Газа).

Экономические цели мастер-плана к 2035 году включают:

Увеличение ВВП Газы с $362 млн (оценка на 2024 год) до $10 млрд;

Создание 500 тысяч рабочих мест в сферах строительств, промышленности, сельского хозяйства и сфере услуг;

Привлечение $25 млрд частных и государственных инвестиций в инфраструктуру, $1,5 млрд - на переподготовку, $3 млрд - на развитие коммерции и кредиты для бизнеса.

Практически все средиземноморское побережье отведено под зону "прибрежного туризма". Внутри территории создаются новые "логистические коридоры" и трехсторонний КПП на стыке границ Газы, Израиля и Египта. Восстановление должно идти волнами с юга на север, начиная с "Нового Рафаха” (свыше 100 тысяч новых жилых помещений) и заканчивая "Новой Газой" как центром цифровой индустрии. Общие сроки восстановления оцениваются в 2-3 года, что выглядит нереалистично на фоне необходимости расчистить 68 млн тонн завалов, что, по оценкам ООН, займет более семи лет.

Однако в Тель-Авиве план вызвал озабоченность из-за отсутствия в нем "красных линий" безопасности для Израиля: не предусмотрена буферная зона, не определены границы контроля. То есть сложно гарантировать, что новая инфраструктура не будет использована, например, для ввоза оружия.