Новые курортные комплексы планируют инвесторы в Крыму

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Инвесторы разрабатывают проекты новых курортных комплексов на территории Крыма, проекты должны поступить до конца года.

Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий рассказал о новых проектах по созданию санаториев и отелей в регионе.

По словам министра, в настоящее время инвесторы занимаются проработкой проектов строительства новых курортных комплексов в Крыму.

"Соглашение заключается по инициативе инвестора. В 2026 году мы ожидаем поступление проектов, в частности, инвесторами прорабатываются крупные проекты по созданию санаторно-курортных комплексов в Ленинском районе и других районах Республики Крым, поэтому мы ожидаем, что в том числе в этом году будут поданы крупные инвестиционные проекты"

– Сергей Ганзий

В Крыму наиболее привлекательной для инвесторов остается туристическая и курортная сфера, добавил он, передает ТАСС.

