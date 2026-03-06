Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву в связи с войной в Иране

Президент РФ Владимир Путин сегодня позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, поблагодарив азербайджанского лидера за эффективное содействие в организации эвакуации из Ирана российских граждан.

Сегодня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого российский лидер выразил признательность азербайджанскому коллеге за эффективное содействие в организации эвакуации российских граждан из охваченного войной Ирана, а также в обеспечении доставки из России гуманитарной помощи иранскому народу через азербайджанскую территорию, сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе телефонной беседы лидеры двух стран высказались за скорейшее прекращение боевых действий на Ближнем Востоке и скорейшее урегулирование острой фазы нынешнего конфликта политико-дипломатическими средствами.

Также главы двух государств обсудили некоторые актуальные аспекты двусторонней повестки дня, в очередной раз подтвердив обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-азербайджанского взаимодействия в различных областях на принципах стратегического партнерства и союзничества, говорится в сообщении.