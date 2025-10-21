Москва принимает первую конференцию Международной организации по русскому языку

Сегодня в Москве стартует первая Министерская конференция Международной организации по русскому языку, цель которой - популяризация русского языка в странах СНГ как средства межнационального общения.

Сегодня, 11 марта, в Москве открывается первая Министерская конференция Международной организации по русскому языку, призванная закрепить его как средство межнационального общения в странах СНГ и во всем мире.

"Новая организация станет самостоятельной межправительственной структурой, обладающей международной правосубъектностью. Она органично вписывается в систему существующих интеграционных объединений на пространстве СНГ и открыта для присоединения любых государств, в том числе за пределами СНГ"

- МИД России

Основные цели, стоящие перед организацией - укрепление всестороннего международного сотрудничества по вопросам поддержки и продвижения русского языка на основе принципов дружбы, добрососедства, межнационального согласия, доверия и взаимопонимания. Также конференция ставит перед собой цель сохранения культурно-гуманитарных уз, связывающих народы бывшего СССР, передает Sputnik Казахстан.

В договоре конференции четко прописано: она будет созываться не реже одного раза в год, однако по инициативе любой стороны, поддержанной не менее чем двумя третями других стран, могут проходить и внеочередные сессии.

Организация и ее Секретариат, который будет располагаться на федеральной территории "Сириус" в Сочи, начнут работу уже с 1 апреля 2026 года, ее глава будет официально утвержден на Министерской конференции, говорится в сообщении.

Организаторы конференции выразили уверенность в том, что организация будет востребована среди стран мирового большинства, и вскоре ее ряды пополнят новые члены.