Неделя русского языка начала работу в Стамбуле

В Турции дала старт международная неделя русского языка "Восток-Запад", организованная специалистами МГЛУ и представителями Россотрудничества.

В стамбульском университете Едитепе стартовала Международная неделя русского языка "Восток-Запад" – гуманитарный проект, созданный под руководством Россотрудничества и преподавателей МГЛУ, ориентированный на преподавателей по русскому языку из Турции и европейских стран.

Согласно сообщению пресс-службы МГЛУ, для участия в неделе русского языка подали заявки свыше восьмидесяти участников – представители двадцати четырех стан Европы и два десятка преподавателей русского как иностранного из Турции.

Исходя из повестки мероприятия, в рамках недели русского языка запланирован ряд различных мероприятий, направленных на плотное сотрудничество в сфере преподавания русского языка как иностранного – круглые столы, лекции и практические семинары, в частности. Кроме того, значительное внимание было уделено вопросам образования в контексте новой эпохи ИИ-технологий.

Также запланировано проведение пленарного заседания о роли русского языка в процессе глобализации как глобального актива. Значительное внимание будет уделено новейшим методикам преподавания русского языка, на неделе будут представлены свежие учебно-методические материалы.

Организаторы проекта подчеркивают важность его проведения, поскольку таким образом выстраивается культурный мост между Россией и Турцией, Западом и Востоком. Кроме того, подчеркивается, что место проведения – город Стамбул, было выбрано не случайно: на протяжении всей своей истории этот город был центром сосредоточения различных культур, традиций и цивилизаций.

"Наша концепция: русский язык сегодня, устремленный в будущее, на огромном и сложном пространстве между Востоком и Западом"

- руководитель проекта "Восток-Запад" Екатерина Похолкова,