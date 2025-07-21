Иран продлил закрытие неба до Ураза-байрама

Власти Ирана приняли решение продлить запрет на полеты в воздушном пространстве страны еще на неделю, до 22 марта, сообщил источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.

"Воздушное пространство Ирана будет закрыто ориентировочно до 08:30 по всемирному времени (11:30 мск) воскресенья, 22 марта"

Исключение может быть сделано для самолетов государственной, военной и санитарной авиации, а также авиарейсов, выполняемых для поиска и спасения и по отдельным разрешениям органа управления гражданской авиацией.

Ранее Иран вводил запрет на полеты в небе страны до первой половины дня 15 марта, полностью воздушное пространство Ирана было закрыто в первой половине дня 28 февраля после того, как США и Израиль начали военную операцию.