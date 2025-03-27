Мусульманские праздники и посты в 2026 году: Рамадан, Ураза-байрам, Курбан-байрам

Ураза-байрам и Курбан-байрам – два главных праздника в исламе. Когда Ураза-байрам в 2026 году? Какого числа будет Курбан-байрам в 2026 году? Когда начнется месяц Рамадан в 2026 году?

Множество праздников и памятных дней отметят представители ислама в 2026 году. Самыми важными являются Ураза-байрам и Курбан-байрам. В 2026 году их даты изменятся из-за отличий между мусульманским и григорианским календарями.

Исламские праздники в 2026 году

В исламе принято отмечать два праздника: Ураза-байрам (праздник разговения) и Курбан-байрам (праздник жертвоприношения). Помимо них, есть еще памятные дни и ночи, значимые для мусульман.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Исламские праздники не привязаны к конкретным датам в григорианском календаре, так как отсчитываются по мусульманскому календарю. В 2026 году их даты сдвинутся на 10-11 дней назад.

Когда Ураза-байрам в 2026 году?

Праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр – на арабском) – один из главных мусульманских праздников, знаменующий окончание священного для всех последователей ислама месяца Рамадан.

Арабское и тюркское названия праздника в переводе на русский язык означают "праздник прекращения поста" или "праздник разговения". В России мусульмане используют все варианты.

Известно, что в праздник мусульмане накрывают столы, поздравляют своих родных и близких, ходят в гости, дарят друг другу подарки, раздают милостыню детям и нуждающимся.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, последователи ислама ранним утром собираются в мечетях для совершения коллективного праздничного намаза. В основном на молитве присутствует только мужская половина.

Ид аль-Фитр отмечают 1 дня десятого месяца Шавваль. Приход праздника ознаменовывает завершение священного месяца Рамадан, на протяжении которого представители религии держали пост.

В 2026 году праздник Ураза-байрам наступит приблизительно вечером 19 марта, однако главные праздничные мероприятия верующие будут совершать уже на следующий день, 20 марта.

Курбан-байрам 2026: какого числа?

Праздник Курбан-байрам (Ид аль-Адха – на арабском) – самый главный праздник для всех последователей ислама, который в переводе на русский язык означает "праздник жертвоприношения".

В этот день мусульмане вспоминают пророка Ибрагима, который по воле Аллаха согласился принести в жертву своего сына Исмаила. Но в последний момент Всевышний заменил Ибрагима на барана.

Именно обряд жертвоприношения является основной традицией праздничного дня. На Курбан-байрам приверженцы религии закалывают животное, символизируя преданность Аллаху.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Верующие отмечают Курбан-байрам 10-го дня последнего месяца Зуль-хиджа, ровно через 70 дней после праздника Ураза-байрам. В 2026 году праздник начнется вечером 26 мая и продлится до 27 мая.

Кроме двух главных праздников, у мусульман есть и памятные дни, которые принято встречать скромно, без размаха. Сюда входят даты, вошедшие в историю религии и ставшие значимыми для верующих:

Ночь Рагаиб – в ночь с 25 на 26 декабря 2025 года;

Ночь Мирадж (Исра и Мирадж) – с 15 на 16 января 2026 года;

Ночь Бараат – со 2 на 3 февраля 2026 года;

Ночь аль-Кадр – с 18 на 19 марта 2026 года;

День Арафа – с 25 на 26 мая 2026 года;

День Ашура – 25-26 июня 2026 года;

Мавлид – 25-26 августа 2026 года.

Стоит добавить, что все даты праздничных и памятных дней ориентировочные, так как зависят от фаз луны и определяются по лунному календарю. Точные даты будут известны ближе к праздникам.

Новый год по мусульманскому календарю 2026

Новый год в исламе начинается с наступления первого дня первого месяца в мусульманском лунном календаре – Мухаррам. Сейчас по исламскому календарю продолжается 1477 год.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2026 году для представителей религии новый 1448-й год наступит летом, 16 июня. Именно на эту дату выпадет первый день месяца Мухаррам.

Когда месяц Рамадан в 2026 году?

Девятым месяцем в исламском лунном календаре идет священный месяц Рамадан. Именно с первого дня этого месяца для мусульман наступает период обязательного 30-дневного поста (уразы).

Мусульманский пост заключается в воздержании от еды и питья в дневное время суток. У верующих в дни Рамадана есть только два приема пищи – сухур (предрассветный) и ифтар (вечерний).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пост в священный месяц Рамадан стоит выше всех других исламских постов и входит в список пяти главных обязанностей мусульманина, наравне с шахадой, милостыней, намазом и паломничеством в Мекку.

В 2026 году священный месяц Рамадан начнется 17 февраля после захода солнца. Уже на следующий день, 18 февраля, верующие начнут держать пост. Последний день воздержания приходится на 19 марта.

Мусульманские посты в 2026 году

Кроме обязательного поста в Рамадан, верующие соблюдают посты, носящие рекомендательный характер. Последователям ислама желательно держать уразу в следующие месяцы: