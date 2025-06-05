Мусульманский календарь 2025-2026: праздники, новый год, священные месяцы и посты

Новый год по мусульманскому календарю наступил 26 июня. Какого числа будут Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2026 году? Какой сейчас год по мусульманскому календарю? Когда наступит месяц Рамадан?

Дата начала года в исламе ежегодно меняется из-за отличий между мусульманским и григорианским календарями. В конце июня для верующих наступил месяц Мухаррам, который ознаменовал пришествие нового 1447 года.

Мусульманские праздники и памятные дни в 2025 и 2026 годах

Два главных мусульманских праздника – Ураза-байрам и Курбан-байрам – последователи ислама отмечают в первый день месяца Шавваль и 10-й день месяца Зуль-хиджа по лунному календарю соответственно. В 2025 году верующие уже праздновали их – 30 марта и 6 июня.

В исламе год начинается с запретного месяца Мухаррам – он начался вечером 26 июня. Таким образом, для мусульман только что наступил новый, 1447-й год, и список праздников и памятных дат в исламе в этой статье стартует с начала 1447-го года по хиджре. Стоит отметить, что точные даты праздников пока не определены, они станут известны ближе к самим праздничным дням, поэтому пока мы указываем примерные.

День Ашура – 5 июля

День Ашура является одной из важных дат в истории ислама. Она отмечается каждый год 10-го дня первого мусульманского месяца Мухаррам. Дата значима для суннитов и шиитов, несмотря на разную ее трактовку.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2025 году День Ашура наступил вечером 5 июля, а продолжился днем 6 числа. Для шиитов дата носит траурный характер, поэтому в этот день они традиционно проводят поминальные шествия и обряды самобичевания.

Мавлид – в ночь с 3 на 4 сентября

Мавлид – еще одно важное событие для всех мусульман. Это день рождения пророка Мухаммеда, который отмечается 12-го дня месяца Рабиуль Авваль.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Следует отметить, что у последователей ислама нет традиции отмечать день рождения посланника Аллаха. В этот день они читают и слушают Коран, вспоминают пророка и восхваляют его.

В 2025 году Мавлид начнется вечером 3 сентября, а завершится 4 сентября с заходом солнца.

Ураза-байрам – 20 марта 2026 года

Праздник Ураза-байрам знаменует окончание священного месяца Рамадан, в ходе которого верующие соблюдали строгий пост. Он отмечается в первый день месяца Шавваль.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День начинается с праздничного намаза, после чего мусульмане поздравляют друг друга, навещают родных и близких. Кроме того, принято накрывать столы и раздавать милостыню.

Ураза-байрам последователи ислама будут отмечать в 2026 году примерно 20 марта. Точная дата станет известна ближе к празднику.

Курбан-байрам – 27 мая 2026 года

Курбан-байрам – главный праздник в исламе, отмечающийся каждый год 10 дня месяца Зуль-хиджа, ровно через 70 дней после празднования Ураза-байрам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главная традиция этого дня – обряд жертвоприношения, который принято совершать после праздничного намаза. Помимо этого, верующие ходят в гости и раздают милостыню.

В 2026 году последователи ислама отпразднуют Курбан-байрам приблизительно 27 мая.

Кроме указанных праздничных и памятных дней, в исламском календаре присутствуют другие значимые для мусульман даты:

Ночь Рагаиб – в ночь с 25 на 26 декабря 2025 года;

Исра и Мирадж – с 15 по 16 января 2026 года;

Ночь Бараат – со 2 на 3 февраля 2026 года;

Ночь аль-Кадр – с 18 на 19 марта 2026 года.

День Арафа – 25-26 мая 2026 года.

Исламский календарь 2025-2026

Мусульманский календарь состоит из 12 месяцев, но его главное отличие от привычного всем григорианского заключается в том, что исламский является лунным, а григорианский – солнечным.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мусульманский календарь содержит 354 или 355 дней, он короче григорианского на 10-11 дней. Ежегодно праздничные дни и первые дни месяцев в исламе смещаются назад.

Мусульманский календарь на 1447-й год по хиджре (2025-2026):

Мухаррам – с 26 июня по 25 июля;

Сафар – с 26 июля по 23 августа;

Рабиуль-авваль – с 24 августа по 22 сентября;

Раби ас-сани – с 23 сентября по 22 октября;

Джумада аль-уля – с 23 октября по 21 ноября;

Джумада ас-сани – с 22 ноября по 20 декабря;

Раджаб – с 21 декабря по 19 января;

Шабан – с 20 января по 17 февраля;

Рамадан – с 18 февраля по 19 марта;

Шавваль – с 20 марта по 17 апреля;

Зуль-каада – с 18 апреля по 17 мая;

Зуль-хиджа – с 18 мая по 15 мая.

Какой сейчас год по мусульманскому календарю?

26 июня 2025 года начался первый месяц в мусульманском лунном календаре – Мухаррам. Его приход ознаменовал наступление нового для мусульман 1447 года.

Новый год по мусульманскому календарю

Новый год в исламе начался с приходом месяца Мухаррам. Первый день первого месяца в 2025 году выпал на 26 июня. Но мусульмане относятся к Новому году исключительно нейтрально, как к смене одного календарного года на другой, традиции праздновать этот день нет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Священные месяцы в исламе

Мусульманские месяцы Раджаб, Шабан и Рамадан составляют триаду священных и благодатных месяцев в исламе. Пророк Мухаммед утверждал, что "Раджаб – месяц Аллаха, Шабан – мой, Рамадан – уммы".

Раджаб и Шабан служат подготовкой к Рамадану, во время которого последователи ислама соблюдают пост путем воздержания от еды и питья в дневное время суток.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Стоит добавить, что священный месяц Рамадан наступит в 2026 году предварительно 18 февраля, а завершится 19 марта.

Мусульманские посты 2026

Кроме обязательного 30-дневного поста в священный месяц Рамадан, мусульмане держат следующие посты, которые считаются желательными: