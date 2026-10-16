Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова сегодня вечером прилетела в Туркменистан, где состоятся заседание Совета и 61-м пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Делегация Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана во главе с председателем законодательного органа Сахибой Гафаровой прибыла с рабочим визитом в Туркменистан, об этом рассказали в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В программе визита Сахибы Гафаровой в Туркменистан - участие в заседании Совета и 61-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

В международном аэропорту Туркменбаши Сахибу Гафарову встретили председатель Комитета по науке, образованию, культуре и молодежной политике Меджлиса (парламента) Туркменистана Байрамгезель Мырадова, генсекретарь МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гезалов, полномочный представитель парламента Азербайджана в МПА СНГ Айдын Джафаров и другие официальные лица.