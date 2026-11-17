Встреча спецпредставителя премьер-министра Грузии по нормализации отношений с Россией Георгия Зурабашвили с замглавы российского МИД Михаилом Галузиным пройдет в Беларуси, сообщает телеканал Imedi.
Соответствующую информацию телеканалу подтвердили в администрации правительства Грузии.
Отмечается, что Зурабашвили уже вылетел из Тбилиси в Минск.
По данным телеканала, представители Грузии и России проведут переговоры уже завтра.
"Первая встреча между cпециальным представителем премьер-министра Грузии по связям с Россией, первым заместителем министра иностранных дел Георгием Зурабашвили и представителем Российской Федерации, заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным состоится 19 ноября 2026 года в Минске"
– Imedi
Напомним, ранее Галузин заявил, что рассчитывает на встречу с Зурабашвили.