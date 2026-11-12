Российские футболисты обыграли сборную Венесуэлы благодаря дублю Миранчука. Игра проходила в Краснодаре на стадионе "Ozon Арена".
В Краснодаре состоялся товарищеский матч между сборными России и Венесуэлы по футболу.
Счет открыл на 59-й минуте полузащитник российской национальной команды Алексей Миранчук. На 75-й минуте он оформил дубль, установив тем самым окончательный результат – 2:0 в пользу сборной России.
В прошлый четверг, 12 ноября, сборная России обыграла в Ташкенте команду Узбекистана со счетом 3:2, уступая по ходу встречи 0:2. Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут в марте 2027 года. С кем именно сыграют российские футболисты, на данный момент неизвестно.