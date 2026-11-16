Ереван, по словам спикера парламента Алена Симоняна, не находится в отношениях противостояния ни с какой другой страной, включая и Россию.

Ни с одним государством Армения не находится в состоянии вражды, сообщил председатель Национального собрания (парламента) республики Ален Симонян.

Соответствующее заявление спикер сделал в ответ на вопрос представителей СМИ, которые попросили у него комментарий в связи с возможной поездкой армянского премьер-министра Никола Пашиняна в РФ в декабре с повесткой примирения.

"Армения не враждует ни с кем, чтобы иметь повестку примирения"

- Ален Симонян

Политик пояснил, что армянская сторона реализует повестку урегулирования всех вопросов с партнерами в дружественной ключе, при этом, безусловно, базируясь на интересах Армении и в то же время уважая взаимные интересы.