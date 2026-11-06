Количество рейсов в аэропорту Дубая за первые девять месяцев текущего года сократилось почти на 30%, следует из отчетов компании Dubai Airports.

Воздушная гавань Дубая с января по сентябрь 2026 года снизила количество полетов на 30% по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году, пишет газета Khaleej Times со ссылкой на отчет компании Dubai Airports.

Согласно данным дубайского аэропорта, с начала года было совершено 243 тыс рейсов, что на 27,6% меньше, чем в прошлом году.

Также, пишет издание, объем грузоперевозок составил 1,215 млн т, он сократился на 23,2%.

Управляющий Dubai Airports Пол Гриффитс заявил, что общий пассажиропоток снизился на 28,1% до 50,4 млн человек. До конца года воздушная гавань ожидает принять более 70 млн пассажиров.

Как поясняет Khaleej Times, связано такое снижение показателей с нестабильностью на Ближнем Востоке на фоне конфликта США и Ирана.