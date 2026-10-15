Вестник Кавказа

Дзюдоист из Азербайджана взял Гран-при в Загребе

Дзюдоист из Азербайджана взял Гран-при в Загребе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанец Кенан Насибов получил золотую медаль на соревнованиях в Загребе – он стал лучшим на турнире серии Гран-при по дзюдо.

Азербайджанский дзюдоист Кенан Насибов завоевал золото на турнире серии Гран-при в Загребе (Хорватия).

Спортсмен выступает в весовой категории свыше 100 кг. В финале он встретился с представителем Германии Лоссени Коне, над которым одержал победу.

Ранее в рамках турнира в Загребе Насибов выиграл четыре поединка, в полуфинале он иппоном поборол грузинского борца Сабу Инанейшвили. Кроме того, три встречи были закончены в дополнительное время — "золотой счет".

Отметим, что Насибов уже трижды встречался с Лоссени Коне, счет их встреч теперь составляет 2:1.

Победа в Загребе стала третьим титулом в карьере Кенана Насибова на турнирах Мирового тура.

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