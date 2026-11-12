Азербайджан поставил в Турцию свыше 8 млрд куб м газа

Поставки газа из Азербайджана в Турцию составили более 8 млрд куб в течение года. За год отмечено сокращение экспорта на 8%.

Азербайджан экспортировал в Турцию более 8,1 млрд куб м газа за девять месяцев этого года. Это почти на 8% меньше прошлогодних показателей за аналогичный период.

Сентябрьский экспорт в Турцию составил 867 млн куб м, что на 9,5% меньше прошлогодних поставок в этом месяце. Азербайджан оказался на втором месте среди стран, которые поставляли газ в Турцию в сентябре с долей чуть более 32%.

Поставки "голубого топлива" в Турцию осуществляются по Южнокавказскому трубопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Источником поставок выступает месторождение "Шахдениз".