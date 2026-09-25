Вестник Кавказа

Первые секции фигурного катания и хоккея откроются в Карачаево-Черкесии

Игра в хоккей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дети в Карачаево-Черкесии скоро смогут посещать секции фигурного катания и хоккея, которые в ближайшее время впервые откроются в республике.

Секции фигурного катания и хоккея появятся в Карачаево-Черкесии, рассказал глава республики Рашид Темрезов.

По его словам, они будут открыты после запуска первого для региона ледового дворца, событие запланировано на декабрь.

"Сегодня у нас проводится большая работа с компанией, которая уже открыла восемь таких школ специализированных, так как у нас нет специалистов ни по фигурному катанию, ни по хоккею"

- Рашид Темрезов

Глава КЧР уточнил, что процесс координирует знаменитый фигурист, призер Олимпийских игр Илья Авербух, который реализовал уже не один такой проект в российских регионах.

Темрезов подчеркнул, что создаваемый каток будет служить местом подготовки спортсменов, на нем будут проходить и сеансы массового катания.

Ледовый дворец в Карачаевске предполагается открыть 12 декабря. Его площадь составит 4 тыс кв м. Размеры ледовой арены - 60 х 30 м. трибуны смогут вместить 180 зрителей, а пропускная способность для массового катания составит 230 человек.

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