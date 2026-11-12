Баку подвел итоги первой недели COP31 в Анталье для Азербайджана

Представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев рассказал о том, как прошла первая неделя Конференции ООН COP31 в Анталье.

Делегация Азербайджана продуктивно провела первую неделю 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), рассказал представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев.

По его словам, состоялись результативные двусторонние встречи, участники которых обменялись мнениями об общих приоритетах в области климата, развитии партнерства и практического сотрудничества.

"Основываясь на результатах COP29, проведенного в Баку, наши обсуждения были направлены на вопросы практического применения климатических обязательств и сохранения динамики в направлении их реализации"

- Мухтар Бабаев

Напомним, что 31-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) проходит в Анталье (Турция). Она стартовала 9 ноября. Мероприятие продлится по 20 ноября.