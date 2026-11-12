Вестник Кавказа

Пляжи в Шардже открыли после недавнего разлива нефти

Пляж
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Шардже возобновили работу пляжи, в эмирате сообщили о безопасности пляжей и моря. Последствия разлива нефти устранены.

Эмират Шарджа в ОАЭ снова открывает пляжи – последствия загрязнения нефтью удалось ликвидировать, говорится в сообщении правительственного медиабюро Шарджи.

"Компетентные органы подтверждают безопасность пляжей эмирата и морской среды, что позволяет посещать побережье и заниматься различными видами морского отдыха"

– власти Шарджи

Ранее были проведены экологические обследования и мониторинг среды, результаты показали, что последствий разлива нефти, способных сказаться на здоровье людей и экосистеме моря, не выявлено. Круглосуточный мониторинг будет продолжен.

В конце октября часть эмиратов ОАЭ закрыла пляжи и прибрежные зоны в связи с разливом нефти с танкера в Персидском заливе.

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