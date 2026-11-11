Армения многого лишится при выходе из ОДКБ – Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о том, что Ереван многое потеряет, если все же решится на выход из ОДКБ.

Армения потеряет многое, если решит выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Такое заявление она сделала, комментируя отношения Еревана с ОДКБ, в ходе общения с представителями СМИ по итогам визита во Вьетнам.

"Дальше это право Армении - сохранять свое членство в ОДКБ или нет. Думаю, что если обратное - Армения много потеряет"

– Валентина Матвиенко

Она пояснила, что решение лишить Ереван права голоса в Организации было принято в соответствии с документами объединения из-за невыполнения им финансовых обязательств.

"Что касается ОДКБ, у которой есть положение, устав, статус – это чисто техническая работа в соответствии с уставом ОДКБ. Страна, которая не платит продолжительное время взносы, лишается права голоса. Это все идет в соответствии с документами ОДКБ"

– Валентина Матвиенко

Также спикер Совфеда прокомментировала планы армянского руководства выйти из Евразийского экономического союза. По ее мнению, он уже достаточно показал эффективность своей работы, и какое бы решение Армения ни приняла по членству в ЕАЭС, это никак не повлияет на устойчивость объединения.

"Что касается устойчивости Евразийского экономического союза - независимо от того, какое решение примут власти Армении, это никак не повлияет на устойчивость объединения. Оно доказало свою эффективность, оно доказало свою взаимовыгодность. Интерес других государств к сотрудничеству с ЕАЭС постоянно растет"

– Валентина Матвиенко

Она заявила о том, что стремление Еревана к интеграции в структуры ЕС не совместимо с участием в ЕАЭС.

По словам Матвиенко, Москва до сих пор ожидает определенности от армянских коллег, и "хотелось бы, чтобы это был выбор, армянского народа", подчеркнула она.