Баку озвучил план нефтедобычи на 2027 год

Правительство Азербайджана озвучило план нефтедобычи в республике на следующий год и заложило в параметры государственного бюджета объем на уровне свыше 26 млн тыс тонн.

В 2027 году объем нефтедобычи в Азербайджане прогнозируется на уровне 26 млн 562,1 тыс т. Соответствующие данные закреплены в правительственном бюджетном пакете.

На последующий трехлетний период также определены прогнозные показатели. В 2028 году ожидается добыча 26 млн 69,2 тыс т нефти, в 2029 году этот показатель составит 26 млн 633,2 тыс т, а к 2030 году объем достигнет 26 млн 309,1 тыс т.

По промежуточным итогам за первые три квартала текущего года фактическая добыча в Азербайджане составила 19 млн 860,1 тыс т сырой нефти.

Отметим, при этом прогнозные объемы нефтедобычи на 2026 год заложены на уровне 27,6 млн т, уступая результатам 2025 года на 0,4%.