Трамп не против планов Вэнса провести переговоры с Ираном

Трамп не возражает против усилий Вэнса возобновить диалог с Ираном. Американский вице-президент ранее предложил встречу секретарю Высшего совета нацбезопасности ИРИ.

Президент США Дональд Трамп сообщил своим высокопоставленным помощникам и коллегам, что открыт к тому, чтобы вице-президент США Джей Ди Вэнс возобновил переговоры с Тегераном, передает, ссылаясь на источники газета The Wall Street Journal (WSJ).

Вэнс стремится к урегулированию конфликта США с Ираном, он готов лично участвовать в переговорах.

"Вице-президент Джей Ди Вэнс рассматривает возможность проведения личных переговоров с высокопоставленным представителем иранской службы безопасности (...) в попытке положить конец войне, которая, по его мнению, является препятствием для Республиканской партии"

– WSJ

В прошлом месяце Вэнс направил письмо секретарю Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсену Резаи, в котором предложил организовать встречу. Если Тегеран согласится, то переговоры могут пройти в столице Катара.