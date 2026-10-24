Индия охотно покупает товары ставропольских производителей

Продукция ставропольских животноводов и промышленных предприятий пользуется все большим спросом в Индии: только с начала года экспорт ставропольских товаров в страну вырос почти в два раза.

Продукция ставропольских животноводов и промышленных предприятий края находит все больший спрос у индийских потребителей: только за первую половину текущего 2026 года объем внешней торговли Ставропольского края с Индией составил более 17,9 млн долларов, экспорт продукции вырос почти в два раза, сообщил министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин.

"Экспорт продукции вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего производители экспортируют в Индию шерсть, тонкий или грубый волос животных, пряжу и ткани из конского волоса, а также продукты химической промышленности"

- Антон Доронин

Повышенным спросом в Индии пользуются ставропольская керамика, электрические машины и оборудование, а также звуковая аппаратура, и это не предел – в крае большой задел для экспорта минеральных удобрений, сельскохозяйственного сырья, в том числе бобовых и специй, а также целого ряда промышленных товаров, отметил министр, передает портал "Это Кавказ".

На днях в Ставрополе побывала представительная делегация индийских бизнесменов, которая заинтересована в поставках в страну уникальных ставропольских соусов и джемов, промышленных материалов, а также развитии двухсторонних отношений через налаживание логистики, добавил Антон Доронин, отмечается в сообщении.