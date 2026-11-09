Санатории Сочи снизили цены на отдых и лечение до 50%

​В период межсезонья 17 санаториев и пансионатов Сочи снизили цены на проживание и профильное лечение до 50% по специальной программе "Открытый Юг".

​В Сочи 17 здравниц снизили цены на отдых и санаторно-курортное лечение до 50% в рамках социально-ориентированной программы "Открытый Юг". Об этом сообщает администрация города-курорта со ссылкой на заместителя главы Сочи Сергея Сомко.

​По его словам, с сентября в рамках акции профильное оздоровление уже прошли около 2,5 тыс человек. В текущем сезоне с учетом увеличения числа участников планируется принять более 4,5 тыс отдыхающих.

​"Наши здравницы традиционно специализируются на лечении сердечно-сосудистой и нервной системы, опорно-двигательного аппарата, а также аллергических, гинекологических и урологических заболеваний. В последние годы лечебная специализация санаториев значительно расширилась - практически каждый из них включает бальнеологические процедуры с использованием сочинских минеральных вод в программах восстановления и реабилитации"

- Сергей Сомко

​Отметим, что в этом году стоимость путевки в санатории Сочи, включающей размещение в стандартном номере, питание, климатолечение и санаторно-курортное лечение, составляет для одного человека от 3100 рублей в сутки.