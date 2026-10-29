Кавелашвили обсудил с Мирзиеевым стратпартнерство и транспортные коридоры

Кавелашвили встретился с Мирзиеевым. Стороны обсудили сотрудничество Грузии и Узбекистана, а также развитие транспортных коридоров.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили провел встречу с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Встреча состоялась на полях COP31 в Анталье.

Стороны обсудили развитие стратегического партнерства, а также основные направления сотрудничества в политике, торговле, транспорте, образовании и культуре. В частности, обсуждались вопросы инвестиций и контактов в сфере туризма.

Кроме того, Кавелашвили и Мирзиеев сфокусировали внимание на вопросах развития транспортных коридоров в Центральной Азии и потенциала грузовых перевозок с использованием европейских портов.